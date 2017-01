Mayweather med stikk til Muhammad Ali

Den pensjonerte boksestjernen Floyd Mayweather (39) mener han er enda større enn legenden Muhammad Ali.

Mayweather, som opererte med det beskjedne kallenavnet «Money» da han bokset aktivt, snakker om seg selv i tredjeperson når han skal sammenligne seg med legenden Muhammad Ali.

– Hvis man snakker om sporet man har lagt igjen, er Ali helt klart den største. Men hvis man snakker om meritter og karriere, så er det Floyd Mayweather. Ali banet vei for meg og tillot meg å komme hit, han er en legende. Men jeg har slått rekorder, mens Ali tapte titlene sine mot en bokser som bare hadde gått syv kamper fra før, sier Mayweather i et intervju med ESPN, gjengitt av blant andre L'Équipe.

Les også: Muhammad Ali inspirerte en hel verden

– Det er ikke kult

Muhammad Ali gikk bort i juni i fjor og ble da hyllet som tidenes største idrettsmann. «Leppa fra Louisville» var kjent for mange legendariske sitater og sin kamp for mørkhudedes deltakelse i idretten. Men Mayweather mener at han selv var bedre i ringen.

– I vår idrett må man slå, men også unngå å bli slått. Jeg beundrer virkelig Ali, men å henge i tauene og bli slått, det er ikke kult. Det som er imponerende med min karriere, er at jeg la opp etter min 49. seier på 49 kamper. Det er jeg som bestemte meg for å legge opp, uten at karrieren på hell og med gode investeringer for fremtiden, sier Mayweather.

Les også: Hevder Mayweather skal bokse mot McGregor: – Høres sykt ut

Det er ikke første gang 39-åringen prøver å overbevise folk om at han er større enn Ali. Da han gjorde det sist, i 2015, førte det til en kraftig reaksjon fra en annen tidligere bokser: Mike Tyson.

– Han har virkelig vrangforestillinger. Hør her, hvis han hadde vært i nærheten av å være større enn Ali, så ville han vært i stand til å ta med barna sine på skolen selv. Han kan ikke ta barna sine på skolen selv, og han snakker om at han er stor? Storhet er ikke å skjule deg for folket. Storhet er å bli akseptert av folket. Han kan ikke dra alene og ta med seg barna sine på skolen. Han er en liten, redd mann. En veldig liten, redd mann, sa Tyson til Los Angeles Times.

Les mer: Mayweather fortsatt boksekongen – men ble pepet ut

Vil ha 100 mill. dollar for storkamp

Mayweather, som på grunn av sin personlighet og oppførsel er en forhatt skikkelse i boksingens verden, utnyttet også det ferske intervjuet til å blusse opp igjen spekulasjonene om en kamp mot UFC-superstjernen Conor McGregor.

– Conor McGregor fortsetter å si til alle at han vil ha kampen, så la det skje, sier Mayweather, ifølge The Guardian, og avslører den svimlende pengesummen han krever for å delta:

– De vet hva tallet mitt er. Tallet mitt er 100 millioner garanterte dollar.

Husker du? McGregor tjente 10 millioner i sekundet

Videre forteller McGregor at han er villig til å gå med på at McGregor får 15 millioner dollar for kampen.

Forslaget har fått McGregor til å reagerer på Twitter:

«C.J Watson» er navnet på NBA-spilleren som Mayweathers tidligere kone skal ha flørtet med i 2011, og som utløste en voldsepisode som førte til at Mayweather måtte i fengsel.