Må få dispensasjon før Brækhus-møte: – Føler meg som en 20-åring

ULLEVAAL STADION (VG) Mikaela Laurén (41) er egentlig for gammel til å bokse i Norge, og må søke om dispensasjon for å få møte Cecilia Brækhus (35).

I går ble det som forventet offentliggjort at Brækhus og Laurén etter planen skal møtes i Stokke 21. oktober. Den norske boksestjernen skal forsvare VM-titlene sine mot den svenske veteranen som hun slo på knockout i Rostock i 2010.

Da var ikke proffboksing lovlig i Norge, men etter at forbudet ble opphevet er det den såkalte «knockoutnemnda» som skal godkjenne kamper og stevner. Ett av kriteriene er at utøverne må være mellom 18 og 40 år, hvis ikke må man søke om dispensasjon.

– Søknaden fra First Lady promotions er fortsatt ikke ferdigbehandlet, og det foreligger derfor ennå ingen godkjenning Vi har stilt krav til ytterligere legeundersøkelser utover det som er normalt av hensyn til utøverens sikkerhet og hennes alder. Onsdag kveld mottok vi dokumentasjon fra søker som vi foreløpig ikke har fått sett på, sier advokat Morten Justad Johnsen til VG.

Han er leder i knockoutnemnda, som behandler søknadene om profesjonelle boksestevner i Norge.

– Jeg ønsker ikke å kommentere nemndas vurderinger i enkeltsaker, men på generelt grunnlag praktiseres dispensasjoner strengt, sier Justad Johnsen.

De tre første kampene Brækhus har gått i Norge, har blitt godkjent tett opp mot kampdato, og det er i utgangspunktet ingen dramatikk rundt prosessen i forhold til Stokke-stevnet.

Morten Andreassen i Team Brækhus sier følgende om søknadsprosessen:

– Laurén har fått godkjenning forutsatt legeerklæring. Den har hun fått, og den er oversendt nemnda.

Laurén selv er ikke særlig bekymret for at alderen skal stoppe henne fra å møte Brækhus i en kamp en del skeptikere mener hun ikke burde fått.

– Alderen er bare et tall, jeg føler meg sterkere fysisk enn noen gang og er en mye mer harmonisk og mentalt sterk person. Jeg føler meg som en 20-åring, sier Laurén og ler når VG tar opp det faktum at hun fyller 42 år i januar og egentlig er for gammel til å bokse på norsk jord.

– Jeg måtte ta en ekstra nevrologisk test, og jeg vet at det har blitt lagt inn et ekstra vedlegg i søknaden der det understrekes at jeg er «fit for fight». Jeg har tatt MR av hodet og vært til legesjekk, forklarer Laurén.

41-åringen debuterte som proffbokser i april 2009, i en alder av 33 år, og i sin syvende kamp tapte hun på teknisk knockout mot Brækhus. Nå står hun med 33 kamper og fire tap, men den eneste som har slått henne på knockout er altså Brækhus.

Kampen mellom Laurén og Brækhus skal vises bak betalingsmur på Viasat og Viaplay Fighting til 299 kroner.