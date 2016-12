Lihaug med enkel knockoutseier i Bulgaria

Tim-Robin Lihaug (24) hadde små problemer med å knuse ungareren Gergo Horvath (23) i en kamp i lett tungvekt i den bulgarske hovedstaden Sofia.

– Jeg følte meg veldig sterk og hadde full kontroll. Kampen viste også at lett tungvekt er den naturlige vektklassen min. Jeg er ikke noen super mellomvekter lenger, så å gå opp en vektklasse var helt riktig, slo Lihaug fast overfor NTB.

16 SEIRER: Tim-Robin Lihaug tok sin 16 seier i proffkarrieren, og den niende på knockout mot Gergo Horvath. Foto: LAP Images/Team Sauerland

Nordmannen med 15 seirer og to nederlag før han gikk i ringen for 18. gang som profesjonell, hadde ingen problemer i det hele tatt. Det var klasseforskjell mellom de to bokserne, og det viste seg med en gang.

– Jeg så Horvath litt an, men mot slutten av første runde hadde jeg sett det jeg hadde behov for, så fra da av var det greit og b are å kjøre på, fortalte, forklarte Lihaug.

Kveldens boksestevne sendes direkte på Viaplay Fighting, og Lihaugs kamp kan ses i opptak samme sted.

Kort prosess

Kampen gikk ikke lenger enn til annen runde. Da hadde Lihaug brukt første runde til å finne ut av motstanderen. Han dro til med tempoøkning i den andre runden.

Horvath var nede tre ganger før han ga opp og dommeren stoppet kampen. Tim-Robin Lihaug vant klart på teknisk knockout og sikret karrierens 16. seier.

– Jeg traff ham godt mot slutten, og jeg tror ikke engang han merket det tredje kroppsslaget som senket ham for tredje gang i kampen, men selv om jeg var forberedt på det meste, for jeg visste jo fint lite om Horvath, så var det en utfordring g å begi seg ut på som ukjent grunn som dette virkelig var, sa bergenseren.

Fordel

Allerede på innveiingen fredag hadde Lihaug sikret seg en enorm fordel ved at han var både to og et halvt kilo tyngre og hadde mye større både rekkevidde og størrelse i meter og centimeter.

– Jeg hadde en veldig fin dag på jobben og hadde god kontroll i denne kampen. Det var bare supert, sa Tim-Robin Lihaug.

– Hvordan ser du på framtiden nå?

– Jeg håper og tror at 2017 kommer til å bli et stort år på mange måter, uten at jeg kan si altfor mye om det akkurat nå, sa Lihaug. Han har tidligere fortalt at han håper på en kamp på norsk jord, og han håper den kommer i løpet av våren.

– Jeg er egentlig klar til å gå i ringen igjen med en gang, men håper og regner med at den neste kampen min kommer ganske tidlig på nyåret, sa Tim-Robin Lihaug til NTB etter sin 16. seier i den profesjonelle bokseringen.