ULLEVAAL STADION (VG) Etter mye frem og tilbake ble svenske Mikaela Laurén (41) presentert som neste motstander for Cecilia Brækhus (35) i Stokke 21. oktkober.

– Hun har kalt meg alt fra diva til tjukk, så det beste stedet er å gjøre dette opp i bokseringen 21. oktober. Hun har holdt på i flere år og snakket og snakket. Hun har snakket seg til denne kampen, sier Brækhus på pressekonferansen i dag.

– Jeg har bokset flere proffkamper enn Cecilia, og ikke snakket meg til dette. Jeg vet ikke hva hun mener med at jeg har snakket meg til kamp. Jeg synes hun har stagnert som bokser, sier Mikaela Laurén.

Laurén om Brækhus i februrar: – Hun burde skamme seg

– Som person har jeg ingen respekt for Cecilia. Hun er veldig falsk, sier Laurén.

– Man kan ikke bli likt av alle, og jeg synes det passer bra å gjøre opp dette i bokseringen, kontrer Brækhus.

– Jeg er en mye bedre bokser nå enn da jeg møtte Cecilia for syv år siden. Jeg kan ikke vente på å komme opp i ringen og vise at jeg har tatt store steg, sier Laurén.

– Denne kampen er nok mye viktigere for Mikaela enn den er for meg. For meg er dette bare et nytt tittelforsvar, sier Brækhus og understreker at hun ikke skal undervurdere den svenske motstanderen.

Lange forhandlinger



Etter det VG erfarer ble de siste formalitetene i orden på overtid i dag og Laurén ble presentert som Brækhus' neste mostander på en pressekonferansen som skulle startet kl. 14.00, men som kom i gang en snau time etterpå.

VGTV direkte: Pressekonferanse med Brækhus

– Det virker som om Team Sauerland har blitt inspirert av storkampen, de valgte å drøye forhandlingene. Men Brækhus tok det på strak arm, og nå er alt i orden, sier Morten Andreassen i Team Brækhus.

Uansett har det ikke vært noen hemmelighet at den svenske veteranen har vært i forhandlinger med Team Brækhus de siste månedene etter at Brækhus tok sin 31. seier i bokseringen da hun slo Erica Anabella Farias i juni.

Brækhus forsvarte VM-titlene og brøt ut i gråt: – Enormt!

Mandag meldte Nettavisen at kampen var klar – uten at kontrakten var signert. Til Aftonbladet understreket hun også at ting ikke var i boks.

Brækhus til VG om Laurén i februar i fjor:

Nå er imidlertid alt i orden, og 41-åringen gjennomførte onsdag en treningsøkt på Sats Elixia på Ullevaal stadion.

Etter det VG erfarer har ikke forhandlingsklimaet mellom Team Brækhus og Team Sauerland, Brækhus tidligere promotor som nå har Laurén i sin stall, vært særlig bra.

De to bokserne har en lang historikk, og forholdet mellom dem har vært dårlig etter at de avsluttet sparringssamarbeidet for noen år siden. Overfor VG uttalte Laurén at Brækhus burde skamme seg for sin oppførsel før møtet med Klara Svensson i februar.

– Jeg synes hun er en fryktelig god fighter, og verdens beste bokser, men jeg har aldri sagt at hun er en bra person. Hun oppfører seg som en primadonna, og kan ikke gi respekt til andre utøvere. Hun tror at hun er veldig spesiell, og det irriterer meg. Hun hånler av mange av sine motstandere, og det synes ikke jeg er greit, sa Laurén den gangen.

Nå har det i tillegg vært ekstra utfordrende å få godkjent Laurén som motstander, blant annet fordi hun er 41 år gammel. Den såkalte knockoutloven legger til grunn at utøverne er maks 40 år gamle, og at det må søkes om dispensasjon utover det.

30. oktober 2010 vant Brækhus en knusende seier på knockout mot Laurén i Rostock, og siden den gang har Laurén vært meget aktiv og bokset hele 26 kamper. Blant annet tapte hun for Klara Svensson på poeng i september i fjor, i en kamp som var direkte kvalifisering til å møte Brækhus.

Nå blir det kamp likevel, og det er ventet at oppgjøret vil generere bra med interesse i Sverige og Norge, selv om ubeseirede Brækhus er storfavoritt nok en gang.

Brækhus måtte slite mot Svensson: – Beklager at jeg ikke kunne gi dere knockout

Laurén skulle egentlig møte sørafrikanske Noni Tenge i Stockholm nå i slutten av september, men satser nå alt på å gå ned fra super weltervekt for å utfordre Brækhus om de fire store VM-titlene i weltervekt.

PS! Stevnet 21. oktober arrangeres på Oslofjord Convention Center i Stokke. Kampen vil gå på Viasats betal-TV-kanal, og billetter til selve stevnet kan bestilles her. Også Hadi Sour, Simen Nysæter, Ali Srour og Anders Eggan skal bokse på stevnet.