Las Vegas klar for ny storkamp: Knockout-maskin mot tøff utfordrer

To uker etter McGregor-Mayweather er Las Vegas klar for en ny stor boksenatt: Tittelkamp i mellomvekt mellom Gennadij «GGG» Golovkin (35) og Saul «Canelo» Álvarez (27).

Oppgjøret mellom klodens to store mellomvektboksere vil definitivt ikke få like stor oppmerksomhet, og det står heller ikke om like mye penger som i McGregor-Mayweather – men mange bokseelskere ser på Golovkin-Álvarez som et oppgjør som hentet fra boksingens gullalder.

Meksikaneren Álvarez og kasakhstaneren Golovkin har gått den lange veien fra tøffe nabolag i henholdsvis Guadalajara og Karaganda til en tittelkamp for å kåre verdens beste mellomvektbokser.

Les også: VG møtte Mike Tyson på jobb

– Cancelo knocker ut «GGG», tror Floyd Mayweather.

Sugar Ray Leonard har en annen oppfatning:

– Jeg gir «GGG» en liten fordel, fordi han har den nødvendige kraften i begge hender.

I motsetning til McGregor-Mayweather er det denne lørdagen utsolgt i T-Mobile Arena, og prisene er også lavere, både på arenaen og på TV.

Ring Magazines kilo-for-kilo-liste: 1. Andre Ward (lett tungvekt). 2. Gennadij Golovkin (mellomvekt). 3. Terence Crawford (weltervekt). 4. Vasyl Lomachenko (lettvekt). 5. Guillermo Rigondeaux (fjærvekt). 6. Sergej Kovaljov (lett tungvekt). 7. Saúl Álvarez (mellomvekt). 8. Mickey Garcia (lettvekt). 9. Naoya Inoue (bantamvekt). 10. Errol Spence jr. (weltervekt).

– Jeg har ventet så lenge på denne kampen, sier Golovkin på sitt dårlige engelsk.

Les også: Pengefest etter McGregor-knockout

– Jeg har ventet på denne kampen siden 2015, sier Golovkin, og snakker om tiden etter at Álvarez slo Miguel Cotto og tok mellomvektstittelen i WBC.

– Det har vært nok snakking. Nå er det på tide å bokse.

Hans frustrasjon går på at det tok så lang tid før det ble noe av kampen. Det minner om hvor lang tid det tok før Mayweather og Manny Pacquiao endelig møttes.

– Jeg har ventet på denne kampen siden 2015, sier Golovkin, og snakker om tiden etter at Álvarez slo Miguel Cotto og tok mellomvektstittelen i WBC.

Se storkampen direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 02.00 natt til søndag.

Golovkin, eller «GGG» som han kalles etter som mellomnavnet er Gennadjevitsj, er den regjerende mesteren i WBC, WBA, IBF og IBO. Álvarez har tittelen i WBO.

Mannen fra Kasakhstan har forberedt seg seriøst til kampen, såpass at han har gått glipp av bursdagene til sine to barn. Da kona Alina brakte deres andre barn til verden, var han i gymmen. – Babyen kommer, uansett om jeg er der eller ikke, sa Golovkin til trener Abel Sanchez.

Kommentar: Joda, McGregor kunne bokse

Flere bettingselskaper har Golovkin som snau favoritt. Han har vunnet alle sine 37 kamper til nå, 33 av dem på knockout.

Álvarez er ikke stort dårligere: Han har 49 seirer på 51 kamper. 34 på knockout.

Golovkin har altså ventet. Álvarez har i stedet stoppet Amir Khan og Liam Smith. Golovkin på sin side har slått Kell Brook og Daniel Jacobs. Ekspertene mener at det er kretsen rundt Álvarez som har ment at han ikke har vært klar for noen tittelkamp mot Golovkin før nå.

Les også: McGregor feiret tapet med whiskey

– Denne kampen er enorm. Det handler ikke bare om titler. Vinneren vil ha umåtelig innflytelse, og deres inntjeningspotensiale vil vokse eksponensielt, skriver Forbes' boksejournalist Brian Mazique.

Selv de fremste eksperter sliter med å finne ut hvem de skal holde som favoritt:

– Tirsdag tenkte jeg at Golovkin kom til å vinne. Onsdag snudde jeg til Álvarez. Nå er jeg tilbake til Golovkin, sier Josh Katzowitz, som jobber som bokseekspert for Forbes.

– Golovkins kraft og nøyaktighet vil til slutt bli for mye for Álvarez. Meksikaneren har aldri møtt noen med Golovkins anstrengende kraft, mener han.

PS! Denne helgen er det mye boksing. I Liverpool skal svenske Erik Skoglund (26 seirer, null tap) møte Callum Smith (22 seirer, null tap) i kvartfinalen av turneringen World Boxing Super Series. Og Billy Joe Saunders møter Willie Monroe i VM-kamp i London.