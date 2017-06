Kronerulling reddet proffkarrieren – i kveld debuterer Nysæter

BERGEN (VG) Simen Nysæter (26) skal varme opp for Cecilia Brækhus (35) på Koengen i Bergen i kveld. Tungvektsbokseren hadde neppe fått muligheten til det uten lokal støtte.

For Namsos-gutten fikk virkelig lokal drahjelp da det ble samlet inn 140.000 kroner til ham i fjor sommer. Namdalsavisa har blant annet skrevet om engasjementet i hjembyen. Loddsalg og kronerulling sørget for at den lokale boksehelten kunne satse videre.

– Jeg hadde nok holdt som amatør og begynt å jobbe fast ved siden av. Jeg hadde aldri hatt mulighet til å satse som jeg har gjort uten den hjelpen jeg fikk. Jeg er ikke noen storkar som strør rundt meg med penger, sier Nysæter til VG og gliser.

Kveldens hovedkamp mellom Farias og Brækhus sendes bak betalingsmur på Viaplay Fighting. De øvrige kampene, inkludert Nysæters debut, går på Viaplay og Viasat 4 fra kl. 20.00.



Han er utdannet snekker og elektroingeniør, men satser foreløpig alt på boksekarrieren. Og de innsamlede pengene har han brukt godt. Det har blant annet blitt turer til USA og England for å trene og hente inspirasjon.

VG+: Les historien om Brækhus som startet med kampsport i skjul for foreldrene

Inspirasjon fikk han også da han bokset på det første proffstevnet på norsk jord i oktober i fjor. Da som amatør, men foran et fullsatt Oslo Spektrum ble det et voldsomt trykk.

– Det var helt magisk, og det kribler i magen bare jeg tenker på det nå. Det at jeg nå får sjansen som proff er «styggarti'», sier Nysæter som debuterer i en tungvektskamp stipulert til fire runder mot ungarske Miklos Kovacs.

Les også: Tungvektskamp om Nysæter – vurderer tilbud fra Brækhus og Warren

UNGARSK MOTSTAND: Miklos Kovacs har to seirer og syv tap i proffringen. Simen Nysæter (t.v.) bør slå motstanderen i løpet av kveldens fire runder. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Det er en kamp jeg må vinne. Motstanderen vet jeg ikke stort om, men jeg har sett noen klipp fra da han bokset mot Kai Robin Havnaa (tapte på knockout, red.anm.). Det nytter ikke å undervurdere motstanderen, slår 26-åringen fast.

Havnaa med overlegen knockoutseier mot Kovacs

Nysæter er 187 cm høy, og veide inn til 96,4 kilo i går. Motstanderen veide 92,5 kilo, og er «bare» 181 cm høy.

– Jeg ligger på en vekt der det er mulig å bli cruiser, men det er tungvekt jeg trives i. Jeg har bokset i syv år nå, og er vant med å møte gutta på to meter og 110 kilo. For min del blir det noe nytt å møte en som er på min størrelse. Planen er å fortsette som tungvekter.

Nysæter forteller at han har en avtale med First Lady Promotion om å gå to kamper i regi av promotorselskapet til Cecilia Brækhus.

– Jeg har jo lyst til å fortsette det samarbeidet, men det handler om å få kamper og muligheter. Jeg har fortsatt kontakt med folkene i England, og det kan skje ting der også, sier Nysæter som takket nei til et tilbud fra Frank Warren for å debutere på «Battle of Bergen» i kveld.

Også Kevin Melhus skal i aksjon i kveld. Han møter svenske Tobias Alexandersson som stilte opp på kort varsel da den opprinnelige motstanderen måtte trekke seg.

PS! Simen Nysæter er flere ganger norgesmester i boksing, og det samme er faren Einar Marius Nysæter som også er med til Bergen.