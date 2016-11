Kovalev forbannet på dommerne etter tap i storkampen

Russiske Sergej Kovalev (33) hadde Andre Ward (32 ) i kanvasen i den andre runden, men tapte til slutt på poeng i VM-kampen i Las Vegas i natt.

– Dette er en gal avgjørelse. Jeg vil ikke si så mye om hva jeg mener, men vitnene er her, og de så det. Dette er min jobb og dette var den viktigste kampen i livet mitt. Jeg er skuffet over dommernes avgjørelse, sa Kovalev etter kampen.

Han var meget misfornøyd med at de tre dommerne var amerikanske - i likhet med Ward.

Viaplay Fighting: Se opptak av nattens stevne i Las Vegas

MÅTTE TA TELLING: Andre Ward var en tur nede i kanvasen i andre runde, men vant til slutt kampen på poeng. Foto: John Gurzinski , AFP

Lett tungvekt-oppgjøret hadde tre VM-belter i potten, og det er ventet at vinneren av kampen vil toppe listen over verdens beste hereboksere uansett vektklasse. Begge bokserne var ubeseiret før kampen, og Ward beholdt den perfekte statistikken etter at alle de tre dommerne hadde 114-113 i hans favør.

– Dette er vakkert. Vi klarte det, baby. Det ligger mye hardt arbeid bak dette. Det er surrealistisk. Jeg har nå fem belter i to forskjellige vektklasser. Dette er utrolig, sa Ward.

En ny kvinnestjerne debuterte i natt - får ros av Brækhus

Men han ble møtt av en solid pipekonsert fra publikum i Las Vegas. Mange mente han ikke skulle fått seieren av dommerne. Det er uansett ikke snakk om noen stor skandale, for at det var en tett og jevn kamp er udiskutertbart. Kovalev fyret likevel kraftig løs etter kampen:

– Ward vant kanskje noen få runder, jeg er enig i det. Jeg hadde kontroll, og tapte kanskje tre av rundene. Dette er i USA, og dommerne er fra USA. Dette er idrett, og ikke gjør dette til politikk. Det er sport, og jeg vant kampen, sier Kovalev ifølge ESPN.

Det så riktignok ut til å bli en tøff kveld for Ward da han ble slått ned mot slutten av andre runde, men han var raskt på bena og kjempet seg tilbake i kampen på imponerende vis.

Nå ligger det trolig an til at det blir et returoppgjør mellom de to stjernene.

– Det er klart jeg vil ha omkamp, og jeg skal «kick his ass», lover Kovalev.