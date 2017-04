Klitsjko tapte thriller på knockout – Joshua er tungvektskongen

Anthony Joshua (27) vant til slutt en dramakamp for historiebøkene da Vladimir Klitsjko (41) ble knocket ut i nest siste runde på et stappfullt Wembley. For boksefans verden over var gigantoppgjøret et skikkelig gourmetmåltid.

Anthony Joshua: Nasjonalitet: Britisk Alder: 27 Høyde: 198 cm Rekkevidde: 208 cm Proffkarriere: 19 seirer (19 KO) – null tap Amatørkarriere: OL-gull i super tungvekt i 2012

– For en kamp det her er, utbrøt Viasat-kommentator Thomas Hansvoll i runde 11.

Og det var før det virkelig tok av. For noen få sekunder senere traff Joshua voldsomt og fulgte opp. Klitsjko måtte ned, og måtte ta telling før han fikk fortsette.

Så måtte han raskt ned for andre gang, og det var fortsatt over ett minutt igjen av runden.

Da kjørte Joshua på med det siste han hadde av krefter, og presset Klitsjko mot tauene. Da ukraineren ikke maktet å forsvare seg, så stoppet dommeren kampen. Da gjensto det 35 sekunder av 11. runde.

– Hva kan jeg si? Først og fremst 19-0, tre og et halvt år. Som jeg sier – jeg er ikke perfekt, men jeg prøver. Og hvis man ikke deltar, så feiler man, sa Joshua da han ble intervjuet av Sky Sports oppe i ringen.

Han står nå med 19 seirer av like mange mulige, og har avsluttet alle kampene før tiden. Men denne gangen måtte han helt ut i runde 11 – den gamle rekorden var runde syv.

Etterpå hyllet Joshua sin motstander Klitsjko.

– Jeg vil ikke si så mye, fordi jeg vet ikke om det blir en returkamp. Men han er en rollemodell i og utenfor ringen, og jeg føler ikke annet enn kjærlighet for alle som går inn i ringen – inkludert Vladimir Klitsjko, sa Joshua.

GAMLEFAR NEDE: Anthony Joshua står over Vladimir Klitsjko etter å ha slått ham ned i runde fem. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Klitsjko fikk også fortjent jubel fra storfornøyde tilskuere:

– Tusen takk, London! Den beste mannen vant i kveld, og dette var en glimrende forestilling for boksing. To gentlemenn kjempet mot hverandre. Anthony var bedre enn meg i kveld. Det er virkelig trist at jeg ikke klarte det i kveld. Jeg hadde planer om det, men det gikk ikke, sa Klitsjko.

Han svarte følgende på om han er interessert i en ny kamp mot Joshua:

– Vi har det så klart i kontrakten, men akkurat nå er jeg mest interessert i å analysere hva i alle dager som skjedde, sa Klitsjko kryptisk.

Rolig åpning



Denne kampen til å bli snakket om i lang tid, og Klitsjko imponerte stort etter å ha vært borte fra bokseringen i 17 måneder etter det skuffende og pinlige tapet mot Tyson Fury.

I sin 65. proffkamp viste OL-mesteren fra 1996 at han virkelig hadde noe å stille opp med mot «ungdommen» i form av Joshua, som for øvrig ble olympisk mester i London i 2012.

Den britiske hovedstaden var også i begivenhetenes sentrum da Joshua sikret seg sin største seier så langt i karrieren.

De fire første rundene var jevne og tette, uten den store dramatikken. Men i femte runde eksploderte det. Joshua gikk voldsomt ut, hamret inn slag mot Klitsjko som til slutt måtte ned i kanvasen. 41-åringen fikk også et kutt over det venstre øyet, og det så alt annet enn bra ut.

Men da man trodde at Klitsjko var ferdig, så våknet den gamle kongen til liv. Klitsjko kom voldsomt tilbake, og Joshua virket svært sliten. Ringreven Klitsjko luktet at den langt yngre Joshua var på syltynn is.

Tidlig i sjette runde traff Klitsjko knallhardt med en høyre, og fulgte opp med en venstre uppercut da Joshua var på vei ned. Joshua holdt likevel ut runden.

UNGDOMMEN PÅ RYGGEN: Vladimir Klitsjko har nettopp slått ned Anthony Joshua i den sjette runden av kveldens fantastiske boksekamp på Wembley. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Runde syv ble av den roligere sorten, og Joshua virket å ha kommet mer til hektene. Det psykiske spillet startet for alvor, og bokserne snakket til hverandre mellom slagvekslingene.

90.000 tilskuere



Runde åtte foregikk også uten den store dramatikken, og bokserne fikk samlet krefter til en solid avslutning. Det ble litt mer fyr i runde ni da både Klitsjko og Joshua traff brukbart ved flere anledninger.

Klitsjko var et lite hakk bedre i runde ti, og hadde muligens på følelsen av at han trodde det kunne bli poengseier dersom det skulle gå tiden ut.

Tidlig i runde 11 traff Joshua med flere harde slag, og hadde Klitsjko på gyngende grunn. Og så eksploderte det foran 90.000 tilskuere.

Denne kampen vil stå igjen som en av de mest dramatiske tungvektskampene i moderne tid. Og ringside satt blant andre gamle mestere som Evander Holyfield og Lennox Lewis.

Ringside satt også Cecilia Brækhus, som før kampen sa til VG at det var 50-50 mellom de to gigantene.

– Det er 50-50, men Vladimir er i brutal form – og han er supersulten. Han trener som han aldri har gjort før. Hvis han klarer å få alt det ut i ringen, så slår han Joshua. Hvis han knyter seg litt, så blir det verre, sa Brækhus for noen dager siden.

PS! Deontay Wilder satt ringside i London, og den amerikanske bokseren som har WBC-tittelen kan bli Joshuas motstander om ikke lenge. Men etter kampen virket Joshua mest opptatt av å få til et helbritisk oppgjør mot Tyson Fury.