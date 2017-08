Joda, McGregor kunne bokse

Floyd Mayweather (40) bokset stikk i strid med sin vante stil og satte punktum med teknisk knockout i 10. runde. MMA-stjernen Conor McGregor (29) bidro i høyeste grad til å lage det showet kamphanene hadde lovet.

Den irske nasjonalhelten og den amerikanske bokselegenden – som kunne feire sin 50. kamp som ubeseiret i proff-ringen – viste etter det superhaussete oppgjøret i Las Vegas søndag morgen norsk tid at de tross skittkastingen i forkant er gode venner.

Det vanket klemmer og godord de to imellom, før McGregor beklaget seg over den meget erfarne kamplederen, Robert Byrd (74) – gift med MMA og boksedommer Adalaide.

– Dommeren skulle latt meg få fortsette kampen, jeg var jo ikke i gulvet, sa McGregor.

Sant nok, det siste.

Eks-politimann Byrd gjorde imidlertid det han skulle da han ga beskjed om at McGregor var på grensen til å ende i kanvasen for godt. Men den nærmest respektløse iren, som virket mye større og tyngre enn Mayweather, var nok oppildnet over at han hadde klart det de fleste ikke hadde kunnet forestille seg.

Kampsportstjernen viste seg å være en habil bokser, ikke «bare» en rabagast som vanligvis også har spark og kvelertak i repertoaret. Conor McGregors boksestil var selvsagt uortodoks i møtet med Mayweathers. Men den var ikke ueffen. Han traff virkelig amerikaneren, som kanskje opptrådte mer nonsjalant enn han strengt tatt hadde godt av.

I VGs nattåpne TV-studio konkluderte proffbokser Tim-Robin Lihaug med at halvparten av de tre-fire første rundene «gikk til» McGregor. Mayweather gikk på sin side «fremover». Det var også overraskende, selv om han hadde gitt varsel om at det var planen: Han skulle «gå ned» frekkasen fra den eksplosivt rike kampsportorganisasjonen Ultimate Fighting Championship (UFC).

Mayweather ville på et vis la McGregor få smake egen medisin, og ikke vri seg unna irens slag – for på sedvanlig Mayweather-vis slite ham ut.

Floyd Mayweather hevder han har tjent over seks milliarder kroner på sin enestående karriere i ringen. Rekordlisten i den har likevel ikke klinget like godt utenfor tauene. Blant annet på grunn av dommer for vold mot kvinner. Nå ville han vise seg fra en mer offensiv og underholdende side enn han vanligvis har gjort. Avskjeden skulle høste applaus, ikke piping som ved tidligere tilfeller.

Conor McGregor traff Mayweather «godt» med en såkalt kryss i fjerde runde, og det var så langt et bemerkelsesverdig åpent oppgjør. McGregor var tippet sjanseløs, av proffboksingens purister var han erklært udugelig, men nå kunne det liksom tippe begge veier.

Men fordi Mayweather holdt seg til planen, fikk han etter hvert festet McGregor i skruestikken. I syvende rundt vred han den til én omdreining, og deretter satt McGregor fast; tydelig rystet, tappet for krefter og uten slagkraften han trengte for å snu forestilling i sin favør.

Neida, han gikk ikke ned. Men han ville ha gjort det hvis Robert Byrd hadde gitt McGregor en sjanse til, og kanskje enda en. Ringdommeren viste, eller understreket, at han ikke hadde latt seg forføre av hypen. Dermed kom alle involverte godt fra bataljen.

McGregor beviste at den moderne kampsporten MMA – med 24-åringen UFC i spissen – har mer å fare med enn skrik og skrål. Floyd Mayweather viste seg ikke fra sin beste side, men fra en – går det an å si det – humørfylt side.

Og så kan Mayweather og McGregor, med deres haleheng av «medhjelpere», begynne å telle pengene fra rundt én milliard mennesker som betalte en dagslønn eller ukelønn – alt ettersom – for å være vitne til spetakkelet.