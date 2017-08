Holyfield til VG om «The Money Fight»: – Bra for all kampsport

LAS VEGAS (VG) Evander Holyfield (54) satt ringside, og lot seg imponere av fighterhjertet til Conor McGregor (29) som holdt ut i ti runder mot Floyd Mayweather (40).

– Jeg er ikke overrasket over at McGregor klarte seg så bra. Han er en tøff fyr som virker ekstremt dedikert og jobber hardt. Tøffinger gir seg ikke så lett, sier Holyfield.

Pengefest etter McGregor-knockouten – sjekk Mayweathers enorme karriereinntekt

Han sitter fortsatt på plassen sin ringside når VG og et par andre journalister oppsøker ham.

Den tidligere tungvektsmesteren var en av mange kjendiser og superstjerner som var til stede på tidenes mest lønnsomme boksekamp, også kalt «The Money Fight». At MMA-stjernenMcGregor debuterte som proffbokser mot Mayweather som sto ubeseiret på 49kamper, har høstet mye kritikk i forkant av oppgjøret.

McGregor feiret tapet med whiskey

Slik det artet seg mener Holyfield at kampen i T-Mobile Arena var meget god reklame for boksing, MMA og øvrig kampsport.

– Det som alltid har vært et tema er hvem som er best i de forskjellige grenene av kampsport. Men måten å finne det ut på er ikke enkel, men nå dukket det opp en mulighet til å få testet det ut i bokseringen. Dette var bra for all kampsport, mener Holyfield.

Kommentar: Joda, McGregor kunne bokse

– Hadde du trodd for tre år siden at en kamp som dette kunne bli noe av?

– Jeg hadde ikke reflektert over det. Jeg visste ikke om en person som ville ha nok selvtillit til å gå over i en annens idrett. Det krever veldig mye hjerte og mot. Det har Conor McGregor.

ENGASJERT: Det er ikke bare VG som vil ha en prat med Evanter Holyfield etter storkampen i Las Vegas. Foto: Per Opsahl

Kampen ble hauset voldsomt opp i forkant, og i kjent stil var McGregor aggressiv og svært nedlatende overfor Mayweather både på pressekonferanser og ikke minst fredagens innveiing. Dette er et kjent fenomen i boksing og kampsport generelt, men McGregor har vært en mester til å få oppmerksomhet før han skal gå kamper, også i MMA-buret.

Selv om han til slutt tapte på teknisk knockout i 10. runde, og etter hvert ble utbokset av Mayweather, så gjorde han en langt bedre figur en mange kritikere hadde sett for seg.

– Ingen tapere



– Han gjorde det fantastisk. Det var ingen tapere i denne kampen. Han viste at han også er en god bokser, med en god jab. Han ble presset av Floyd, og merket nok at det er forskjell i intensitet og tempo på tre minutters runder i forhold til fem minutter som det er i MMA, mener Holyfield.

VG møtte Mike Tyson på jobb i Las Vegas

Nå legger Mayweather opp for godt, og Holyfield synes det var en verdig avslutning på en stor boksekarriere.

– Mayweather gjorde også som han sa på forhånd, og presset McGregor som har en vanskelig og uvanlig stil. Han er ti år yngre, er tyngre og har raske bevegelser. Det tok tid for Floyd å tilpasse seg, men han vant til slutt kontrollert. Han viste at han fortsatt er veldig god, analyserer 54-åringen.