OSLO/LAS VEGAS (VG) Floyd Mayweather (40) ble historisk og slo til da Conor McGregor (29) var sliten i tiende runde. Da måtte dommeren stoppe gigantkampen.

– Han var en tøff motstander, vi ga fansen det de ville ha. Han var mye bedre enn det jeg trodde, og brukte forskjellig vinkler, men jeg var best, sa Floyd Mayweather etter kampen.

MMA-stjernen Conor McGregor ble til slutt sjanseløs i sin boksedebut. I tiende runde stoppet dommeren kampen etter at Mayweather hadde dominert og vist hvem som virkelig er verdens beste bokser. Gigantkampen ble avgjort på teknisk knockout.

Ville fortsette kampen

Dermed tok Mayweather seier nummer 50 på like mange kamper. Det gjør ham historisk, 50-0 sender ham forbi bokselegenden Rocky Marciano (49-0).

– Marciano er en legende. Dette var min siste kamp. Garantert, sa ubesirede Mayweather.

MEGAKAMP: Conor McGregor (t.v.) møtte Floyd Mayweather Jr. i bokseringen i Las Vegas i natt. Foto: Isaac Brekken , AP

– På forhånd garanterte jeg at denne kampen ikke ville gå alle 12 rundene. Boksingens rykte sto på spill, sa Mayweather til Showtime.

McGregor tok tapet med fatning. Men han likte ikke at dommeren stoppet kampen mens han fortsatt sto på beina.

– Jeg må gi Floyd respekt. Han har hatt en stor karriere. Dommeren skulle latt meg få fortsette kampen, jeg var jo ikke i gulvet, sa McGregor.

– Jeg var nær og følte jeg startet kampen bra. Jeg vet ikke helt hva jeg føler nå, vi ga i hvert fall folk et bra show, sa iren til Showtime.

Offensiv debutant

Det kokte i den amerikanske gamblingbyen da kampen endelig kom i gang klokken 06.15, norsk tid.

Og irske McGregor, som hadde enorm støtte fra sine landsmenn i salen, var uredd i møtet med bokselegenden. Mayweather var klart mest defensiv av de to fra start. Den 28 år gamle boksedebutanten virket rolig, behersket og senket guarden flere ganger for å prøve å lokke Mayweather frem i de første rundene.

Med sin urtodokse stil ga iren Mayweather noe å tenke på. MMA-stjernen fikk også flere korreksjoner fra dommeren etter slag mot bakhodet til sin motstander, men gjorde seg absolutt ikke bort. Viasat-kommentator Thomas Hansvoll mente McGregor vant to av de tre første rundene.

– Vi ville at han skulle bruke sine tung slag tidlig. Det var kampplanen vår, i MMA går han 25 minutters kamper. Vi visste at han ville bli sliten, sa Mayweather.

Mayweather spiste seg inn

På forhånd hadde McGregor spådd at han ville vinne kampen etter fjerde runde på knockout. Det skjedde ikke, Mayweather vant fjerde runde, begynte å søke seg mer fremover mot iren og spiste seg inn i kampen.

Amerikaneren ble bedre og bedre, mens McGregor så mer og mer preget ut - og pustet tyngre da kampen var kommet til sjette runde. Og derfra og ut tok Mayweather over showet med flere solide treffere rett i ansiktet på iren.

BOKSEFEST: Floyd Mayweather (t.v.) og Conor McGregor barket sammen i natt. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Det blir for lite trykk i slagene til McGregor nå. Det blir sånne «tafseslag», det holder ikke mot Mayweather, sa Hansvoll.

I niende runde så McGregor helt utslitt ut da Mayweather herjet og viste sin klasse.

I runden etter falt altså avgjørelsen. McGregor hang i tauene og Mayweather dunket inn slag på slag - til slutt grep dommeren inn og stoppet kampen.

Tjente milliarder

Kampsportfans hadde ventet i mange måneder på nattens begivenhet. 40 år gamle Mayweather ble lokket tilbake i bokseringen av den munnrappe MMA-mesteren McGregor. Mayweather la egentlig opp for to år siden, men gjorde altså comeback for å vise hvem som er sjefen.

I tillegg fikk bankkontoen til «Money» Mayweather et solid innskudd, flere har spekulert i at Mayweather tjente rundt to milliarder kroner på kampen, avhengig av hvor mange som kjøpte tilgang på betal-TV. Flere har anslått at kampen ville omsette for et sted mellom fire og fem milliarder kroner.

