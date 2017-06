Hevder dato er satt for milliardkampen mellom Mayweather og McGregor

Det har vært spekulasjoner i halvannet år, men ting tyder på at boksepensjonist Floyd Mayweather (40) og MMA-stjerne Conor McGregor (28) møtes i bokseringen 26. august.

En rekke amerikanske og britiske medier skriver at Floyd Mayweathers promotorselskap, Mayweather Promotions, har booket MGM Grand Arena i Las Vegas 26. august.

De melder videre at TV-selskapet Showtime skal vise kampen som er ventet å knuse alle betal-TV-rekorder – og sikre de to utøverne ytterligere milliarder kroner på bok. Mediene hevder å vite at boksestallen til Mayweather ikke har noen andre stjerner som er i stand til å fylle MGM i gamblingbyen (20 000 tilskuere).

Les også: Mayweather vs. McGregor: – Høres sykt ut

– Det pågår forhandlinger

– Så lenge kontrakter ikke er signert, tar jeg ingenting for gitt. Det er så mye som foregår i kulissene og det er mange millioner grunner til at disse forhandlingene har pågått i over ett og et halvt år, sier Andreas Roaldsnes, redaktør for norske MMA-revyen.

For ting handler selvsagt om penger. Enorme mengder med dollarsedler. Da Floyd Mayweather bokset mot Manny Pacquiao i 2015 genererte kampen omtrent 4,5 milliarder kroner. Amerikanske Mayweather, som passende nok kaller seg «Money», satt igjen med småpene 1,8 milliarder kroner.

Se høydepunktene fra Mayweather-Pacquiao i mai 2015:

– Det pågår forhandlinger, men ingen av oss ønsker å lage tilsvarende sirkus som det ble under forhandlingene før Mayweather-Pacquiao, så jeg tror det er best hvis vi holder alle samtaler for oss selv inntil avtalen er signert, sier Showtimes sportssjef, Stephen Espinoza til ESPN.

Bråket fortsetter: Nekter å møte noen andre enn McGregor

– Irrelevante for hverandre

I halvannet år har kamphanene flørtet, vært i munnhuggeri og skapt masse rykter rundt en sensasjonell kamp – hvor irske McGregor vil gå ut av MMA-buret for å prøve å bli den første som klarer å slå Mayweather i bokseringen. 40-åringen har vunnet alle sine 49 proffkamper.

– Dere som elsker MMA. Hva synes dere egentlig om en slik kamp?

– Jeg skal selvsagt se på. Det vil være en kulturell hendelse og verden vil stoppe opp. Men sportslig er de irrelevante for hverandre, Mayweather har lagt opp og McGregor vil jeg heller se i store MMA-kamper. Det vil bli et enormt mediesirkus, hvis det skjer, svarer Roaldsnes.

Kampsporteksperter og bookmakere holder Mayweather som soleklar favoritt, til tross for at han la opp for 23 måneder siden. McGregor er ranket som verdens nest beste MMA-utøver og er regjerende mester i to vektklasser.

På Twitter skrev kampsportentusiast Jed I. Goodman dette mandag:

– Kan bli et enormt antiklimaks

– Jeg har hørt en del analyser om hvordan en slik kamp eventuelt vil arte seg. Mange mener Mayweather vil vinne på poeng etter 12 runder, han er en defensiv bokser. Det kan bli et enormt antiklimaks for mange.

– Er det ikke vanskelig å gå fra MMA til bare å kunne bruke hendene i bokseringen?

– McGregor blir ingen bambi på isen. Han bokser mye på trening. Han kan ende opp som en dust, han tar jo alle sjanser her. Men sannsynligvis blir det en jevn boksekamp, svarer MMA-redaktøren.

Husker du? McGregor tjente 10 millioner i sekundet

McGregor har tidligere hevdet at han har signert kontrakter og kommet til enighet med UFC om å få en gjesteopptreden i boksesirkuset. Mandag la han ut dette bildet på Instragram og skrev at «noe stort kommer».

Les også: Hemmelig TV-flørt kan redde Brækhus sin Vegas-drøm