«Hemmelig» TV-flørt kan redde Las Vegas-drømmen for Brækhus

BERGEN (VG) En mulig TV-avtale med amerikanske Showtime kan bane veien for at Brækhus får oppfylt drømmen om å bokse i Las Vegas. Amerikanske Layla McCarter (38) ligger best an til å bli motstander.

VG snakket med McCarter etter at hun hadde fått med seg Brækhus’ poengseier mot Erica Anabella Farias i Bergen sent fredag kveld. Oppe i ringen etter kampen avslørte Brækhus at det er utvikling når det gjelder drømmen om å bokse i USA, og kampsporthovedstaden Las Vegas.

– Jeg har ønsket å møte Cecilia lenge, og nå er det virkelig på tide. Det er jeg som er den mest naturlige motstanderen, sier McCarter til VG.

Hun ble proffbokser så tidlig som i 1998, og har 57 kamper (39 seirer, fem uavgjort og 13 tap), der det tidlig ble en del tap fordi hun måtte kjempe mot langt tyngre boksere. Hun har ikke tapt en kamp siden 2007.

– Det har vært tøft, men jeg har vunnet mye de siste årene og Cecilia kan ikke kalle seg en skikkelig mester før hun eventuelt har slått meg, sier McCarter.

SUGEN PÅ KAMP: Amerikanske Layla McCarter, her avbildet i Las Vegas i 2015. Foto: David Becker , AFP

Lever av boksing og poker



Layla McCarter * Født 19. april 1979 (38 år) * Høyde: 163 cm

* Amerikansk statsborger. * Proffbokser siden 1998–39 seirer, fem uavgjort og 13 tap. * Flere VM-titler i lettvekt og super weltervekt. * Ikke tapt en boksekamp siden 2007. * Boxrec.com rangerer McCarter som den nest beste weltervekteren i verden – bak Brææhus, og foran svenske Klara Svensson.

Hun er bosatt i Las Vegas der hun livnærer seg som proffbokser og pokerspiller. Veteranen signerte nylig en avtale med Mayweather Promotions, og kan avsløre at TV-kanalen Showtime angivelig skal være meget interessert i å vise en kamp mellom McCarter og den ubeseirede norske boksedronningen.

Det er informasjon Brækhus hadde tenkt til å holde for seg selv da hun møtte pressen på hotellet i Bergen lørdag formiddag.

Uten å ha fått et minutts søvn i løpet av natten, virket hun likevel svært opplagt. En liten hevelse og et blåmerke under det venstre øyet var det eneste skikkelige tegnet på at hun hadde gått en ti runders VM-kamp 12 timer tidligere.

– McCarter er veldig aktuell, ja. Det er K2 Promotions (som samarbeider med Brækhus) og Mayweather Promotions som tar seg av samtalene. Tidligere har det stoppet opp fordi hun har hatt helt urealistiske krav, sier Brækhus.

McCarter har vært inne i diskusjonen flere ganger–denne artikkelen er fra 2013.

– Men nå hjelper det kanskje at TV-kanalen Showtime er interessert?

– Hvor har du dette fra?! Dette skal ikke du vite, det er klassifisert informasjon, sier Brækhus og ler.

– Ifølge McCarter er Showtime meget interessert ...

– Journalister, altså. Vel, det er det som er mye av nøkkelen. I USA er det TV som gjelder, og da Showtime ga beskjed til oss om at de var interessert–da snakker vi. Da kan vi faktisk få til dette. I Las Vegas, sier Brækhus ivrig.

Livredd for å miste beltene



Også dobbelt olympisk mester Claressa Shields og MMA-utøver Cyborg er høyaktuelle navn, men det er møtet med McCarter som virker mest sannsynlig.

– Shields has så vidt blitt proff, og Cyborg er en MMA-fighter, og det er en sportslig avsporing. Jeg er den legitimt beste å møte, men hun kan fortsette å tjene bra medpenger på å unngå meg, jeg skjønner det. Jeg kan ikke klandre henne for å ta lette penger, sier McCarter som innrømmer at det ville vært veldig interessant å se Brækhus mot Shields:

– Det ville vært en spennende kamp, ja. Ung og «grønn» mot gammel og mer profferfaring.

USA-planene har utviklet seg gradvis de siste månedene, og da Brækhus entret ringen i Koengen var det ikke bare værgudene hun måtte ha på laget. Hadde det blitt skikkelig regn kunne hele «Battle of Bergen» ha blitt en liten katastrofe, men det ble både oppholdsvær og seier nummer 31 i karrieren.

– Det var masse nerver i forkant fordi så mye sto på spill. Skal kamper gå på TV i USA, så handler det om belter. Hadde jeg mistet dem, så hadde mest sannsynlig sjansen der borte forsvunnet. Men jeg er fortsatt verdensmester etter å ha bokset utendørs i Bergen etter at det regnet på dagen. Det ble en heftig opplevelse, men alt i alt har det gått greit.

PS! Etter hva VG erfarer kan Brækhus neste kamp bli i Tønsberg til høsten. USA-kampen blir neppe noe av før 2018.