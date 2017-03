Haye skadet foten – knocket ut av Bellew

Tungvektsbokser David Haye (36) nektet å gi seg selv om han ødela høyrefoten i sjette runde. Hatoppgjøret mot Tony Bellew (34) skulle han fullføre uansett, men tapte til slutt på teknisk knockout i 11. runde.

Oppkjøringen til det britiske tungvektsoppgjøret har vært alt annet enn pen. Bellew kom opp fra cruiservekt for å møte Haye, og de to knockoutekspertene har fyret opp hverandre foran møtet i et fullsatt O2 Arena i London.

Haye sa blant annet at han skulle slå Bellew med én hånd. Han fikk faktisk forsøke seg med ett bein. Det gikk ikke så bra ...

Det var ikke mange som hadde trodd at kampen skulle vare i 12 runder, men måten det skjedde på var mildt sagt overraskende.

SPESIELLE SCENER: David Haye hadde store problemer med høyrefoten, og klarte ikke å bevege seg skikkelig. Likevel holdt han ut i fem runder før kampen ble stoppet. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

For i sjette runde skjedde det som ble fatalt for Haye. Han ødela høyrebeinet sitt, og klarte ikke å gå skikkelig. Det så ikke bra ut når Haye slepte rundt på foten oppe i bokseringen.

Men han nektet å gi seg, og trener Shane McGuigan fikk voldsomt med kjeft av Viasat-ekspert Thomas Hansvoll da han ikke stoppet kampen. Istedenfor sendte han Haye ut i runde etter runde.

– Hva er det du tenker på – sende ut en skadet mann! Det er bitt en merkelig kamp det her, og helt krise. Nå må jo Shane McQuiggan se hva som skjer, sa Hansvoll underveis i kampen.

Haye lente seg mye mot tauene og forøkte innimellom å kaste seg frem med ville slag mot Bellew. Haye hadde ikke balanse til å stå på bena etterpå, og ramlet flere ganger.

Nektet å snakke om skaden



Men da to minutter var passert av 11. runde fikk Bellew inn flere tunge treffere, og Haye forsvant mellom tauene og ned på kanvasen. Han kom seg ikke opp i tide, og dommeren stoppet kampen da håndkleet omsider kom fra trener McGuigan.

– Det er tre-fire runder for sent før du sender inn håndkleet her, sa Hansvoll.

Etter kampen var det en god tone mellom Bellew og Haye. Vinneren kom bort og sa noen trøstende ord til Haye, og i intervjuene etterpå var de respektfulle mot hverandre.

– Tony har et hjerte som en løve. Jeg har virkelig respekt for ham nå. Jeg har knocket ut langt større boksere enn ham, og jeg forventet ikke den «haken» og utholdenheten han hadde. Jeg gjorde mitt beste i kveld, men det var ikke bra nok mot Tony Bellew, sa Haye da han ble intervjuet oppe i ringen – uten å si noe om sin egen skade.

Da han fikk spørsmål om fotskaden, så svarte Haye:

– Det er det det er. Han slo meg på fair vis, jeg har ingen unnskyldninger.

PS! Da Haye gikk storkamp mot Vladimir Klitsjko i 2011, så tapte han kampen klart på poeng. Etterpå forklarte han sin svake forestilling med en brukket tå. Dagens skade var langt større, og fikk verre konsekvenser for sluggeren.