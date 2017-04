Havnaa sliter med å finne motstandere – jubileum i kveld

Proffbokser Kai Robin Havnaa (28) skal gå sin tiende kamp i kveld, og jakter på sin niende strake knockoutseier. Nå planlegges det tittelkamp i Arendal til høsten.

– Vi håper å få til en tittelkamp for Kai Robin i Arendal i september, sier promotor Nisse Sauerland til VG.

Han antyder at det kan bli en interkontinental tittelkamp for den norske cruiservekteren. Men først må han gjøre jobben i den tiende kampen som proff. Havnaa har blitt matchet forsiktig for å gi ham den erfaringen han trenger, men det er liten tvil om at Team Sauerland har store forhåpninger til 28-åringen.

– Kai Robin er en mann for fremtiden, og nå begynner han å få en sterk kampstatistikk. Det er blitt vanskeligere å få folk til å møte ham. Folk må jobbes litt med, og det er mange som sier ja først og trekker seg når de ser bilder og videoer av ham. Det er tre-fire stykker som har trukket seg før vi fikk et endelig ja, sier Sauerland.

Bulgareren Laszlo Ivanyi står i motsatt hjørne i Sofia i kveld, og kampen er ventet å starte kl. 17.45, norsk tid. Hele stevnet sendesdirekte på Viaplay Fighting.

Ivanyi har syv seirer og tre tap så langt, og er en ny «journeyman», men han står med fem strake seirer.

– Jeg blir overrasket dersom Kai Robin ikke tar sin niende strake knockoutseier. Ungareren er brukbar, og kan være litt vanskelig i stilen. Men Kai Robin har utviklet seg mye det siste halvåret. Treffer han med en høyre kryss, eller venstre kryss, så er dette raskt over, spår Viasats bokseekspert Thomas Hansvoll til VG.

– Superseriøs



Etter at Tim-Robin Lihaug gikk på et omdiskutert tap etter en noe skuffende kamp i Oslo Spektrum i februar, så er nok Havnaa den mest spennende profilen på herresiden i norsk proffboksing for øyeblikket.

– Kai Robin er en superseriøs utøver, og jeg har store forventninger til ham. Han vil få en fin test i kveld. Det er nye omgivelser med kamp i Bulgaria, og vil få testet seg mentalt. Oppgaven skal likevel være grei, så jeg forventer seier, sier Viasats Roar Petajamaa til VG.

– Dette blir det fjerde landet jeg har bokset i som profesjonell, og det gir meg erfaring jeg trenger for å utvikle meg. Jeg vil selvfølgelig ha min niende knockout og forlenge rekken, sier Havnaa selv.

PS! Hovedkampen på stevnet er tungvektsoppgjøret mellom Kubrat Pulev og Kevin Johnson.