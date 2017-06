Bokstestevnet i Las Vegas natt til søndag ble sterkt preget av omdiskuterte dommeravgjørelser. Ikke bare én, men to ganger gjorde dommerne grove feil og endte opp med å kåre feil vinner.

Et halvt år etter at amerikanske Andre Ward vant på kontroversielt vis mot den russiske knockoutkongen Sergey Kovalev, var det duket for returoppgjør i Mandalay Bay Events Center.

Kovalev hadde Ward to ganger i kanvasen i november i fjor, men tapte likevel på poeng. Dermed ble det ikke rent lite oppstyr da returoppgjøret mellom slåsskjempene ble avgjort på kontroversielt vis.

– Det er skandale av dommeren, sa bokseekspert Thomas Hansvoll på Viasat etter å ha sett reprisen.

Endelig bekreftet: Floyd Mayweather (40) og Conor McGregor (28) møtes til milliardkamp

– Hårreisende intervju

KRITISK: Thomas Hansvoll (til venstre) sammen med nattens annonsør bokseringannonsør Michael Buffer i Oslo. Foto: Per Opsahl , VG

I den åttende runden fikk Ward, kanskje verdens beste bokser kilo for kilo, inn flere lave slag under beltestedet til Kovalev.

Kovalev bøyde seg ned i smerter over å ha blitt truffet lavt, og dommer Tony Weeks avsluttet kampen – uten så mye som å telle til ti.

– Han stopper kampen faktisk, uten telling! Nye kontroverser, sa Viasats kommentator Ole-Petter Westereng under nattens sending.

– Det er ikke ofte at dommeren avbryter en VM-kamp på en sånn måte, sier Hansvoll til VG dagen derpå.

I seiersintervjuet med Ward var det ikke annet enn lovord fra arrangøren. Dommeravgjørelsen om å stoppe kampen, etter det Hansvoll mener er ulovlige slag, fikk ingen oppmerksomhet.

– Det var et hårreisende intervju. Det var ikke noe tema i det hele tatt. Det var egentlig det som var mest creepy. Ingen ville vedkjenne seg at noe ulovlig hadde skjedd, sier Hansvoll og legger til:

– Det er veldig synd. Boksesporten er så brutal at ting må være rettferdig. Det hele ble bare en parodi.

– Ikke et godt tegn for boksesporten

Han mener at boksesportens allerede frynsete rykte får seg enda en smell etter nattens dommerskandaler.

– Det er ikke et godt tegn for boksesporten. Det kan ikke være sånn at hvis du har et stort navn, slipper du å følge reglene, sier han og mimrer tilbake til sin egen proffkarriere.

– Jeg har bokset skittent i en kamp jeg også. Men da måtte jeg også tåle at jeg ble diskvalifisert, sier Hansvoll, som er klar på at Ward burde blitt diskvalifisert for slag under beltestedet.

Brækhus «skal» bokse i Las Vegas: – Det må skje før jeg legger opp

Slått i bakken etter gongongen

Og man skulle kanskje tro at en slik dommertabbe ikke burde skje på boksingens aller høyeste nivå.

Spesielt ikke når kampen mellom cubanske Guillermo Rigondeaux og mexikanske Moises Flores tidligere på kvelden også ble avgjort etter en kontroversiell dommeravgjørelse.

– Han blir slått ut etter gongongen. Det er det som er problemet her, sa Westereng.

Mot slutten av den aller første runden havnet «sjakalen» Rigondeaux og Flores i klinsj. Et drøyt halvsekund etter at gongongen lød i ringen, satte Rigondeaux inn en treffer i hodet på Flores, som gikk i bakken.

VG møtte «sjakalen»: Cubansk boksehelt flyktet til USA i liten båt

Hansvoll sier at det ikke er uvanlig at dommere kan ta feil i kampens hete, men at uklare situasjoner som regel dobbeltsjekkes med TV-bilder.

Dommer Vic Drakulich studerte både videobilder og konfererte med med flere i sekretariatet, uten å endre oppfatning. Han gikk dommer bort til annonsør Bruce Buffer og ga beskjed om at sjakalen hadde vunnet på knockout.

– At det ikke blir tatt i etterretning er veldig spesielt. Det er den største skammen. Jeg mener det er klar diskvalifikasjon.

– Dessverre er det mye rart i proffboksing. Det er kjempesynd for sporten, avslutter han.