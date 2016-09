Hammerseng hyller Brækhus: – Vanvittig gøy

Larvik-profil og tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng (36) står fremst i køen når Cecilia Brækhus (35) hylles før hun i kveld bokser sin første kamp i Norge.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 28 kamper - syv seirer på knockout. * Har fem tittelbelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

– Det er inspirerende å følge henne, sier håndballstjernen Hammerseng-Edin til VG om boksestjernen Brækhus som fyller Oslo Spektrum med 10.000 tilskuere lørdag kveld.

I motsatt hjørne står den franske knockoutmaskinen Anne Sophie Mathis, og det er de to klart beste aktive kvinnebokserne i verden som møtes i det som er det første profesjonelle boksestevne i Norge siden 1981.

VG tok kontakt med en rekke norske idrettskvinner for å finne ut hva de synes om Brækhus' prestasjoner i bokseringen, og kampen hun har kjempet for å få bokse på hjemmebane. Det manglet ikke på komplimenter.

Hammerseng-Edin har blant annet vunnet OL-gull, tre EM-gull og VM-sølv med håndballandslaget. Larvik-strategen er stor Brækhus-fan, og fikk sammen med kona Anja Hammerseng-Edin æren av å bære beltene til Brækhus inn i ringen før VM-kampen mot Jennifer Retzke i København for snart to år siden.

Ringside satt hun og så Brækhus vinne kampen på poeng, til tross for at hun pådro seg tre brudd i foten tidlig i kampen.

– Det lignet ikke noe annet jeg har vært med på i idrettssammenheng - en kjempeopplevelse! sier Hammerseng-Edin.

Hun får ikke vært blant de 10.000 tilskuerne i Oslo Spektrum lørdag kveld ettersom Larvik forbereder seg til søndagens hjemmekamp mot Gjerpen, men oppgjøret mellom Brækhus og Anne Sophie Mathis sendes direkte på TV3 fra kl. 22.30 lørdag kveld.

– Mathis er nok den utøveren som hittil har gitt Cecilia tøffest motstand, men med Cecilias fokus, stil og erfaring er jeg ikke i tvil om at hun vil stå seirende i ringen på hjemmebane, sier Thea Therese Vingmark Næss som er verdensmester både som amatør og proff i kickboksing.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har i flere år kjempet for at Brækhus skal få muligheten til å bokse i Norge, og lørdag sitter Høyre-politikeren ringside i Oslo.

– Som andre toppidrettsutøvere, gjør hun det seige og harde arbeidet som skal til for å prøve å bli best i idretten sin. I tillegg kjempet hun en lang og ganske ensom kamp for i det hele tatt å få lov til å utøve sporten sin her hjemme, sier Helleland til VG.

VG+: Stort Brækhus-intervju om den lange veien hjem: – Jeg har blitt slått og sparket i 20 år, men jeg elsker boksing

Gro Hammerseng-Edin, håndball:

«Jeg vil i gjerne ønske henne lykke til på lørdag! Hun er rå! Det er inspirerende å følge henne. Jeg har selv hatt gleden av å se henne live i København, og det var en svært minneverdig opplevelse. Det lignet ikke noe annet jeg har vært med på i idrettssammenheng – en kjempeopplevelse! Det var sinnssykt kult å bære belte for henne den gang. En ære! Vanvittig gøy at hun nå får bokse på hjemmebane.»

Therese Johaug, langrenn:

«Jeg følger med og leser om Cecilia Brækhus. Det er kult og inspirerende det hun har fått til, og det blir spennende å se hva hun gjøre på hjemmebane i helgen.»

Marit Bjørgen, langrenn:

«Jeg følger kanskje ikke så mye med på boksing, men det er mye mediefokus rundt Cecilia, så jeg får med meg ting. Jeg har selvfølgelig fått med meg at hun skal bokse i Norge, og vil ønske henne lykke til!»

Maiken Caspersen Falla, langrenn:

«Jeg blir ivrig når jeg sitter og ser på boksing. Det er kult! Jeg skal prøve å få med meg kampen og se på og heie på Cecilia.»

Thea Therese Vingmark Næss, kickboksing:

«Cecilia Brækhus er en teknisk og taktisk dyktig, smart bokser. Hun har bidratt til at boksingen har blitt mye mer synlig og hun er et stort forbilde for mange unge kampsportutøvere. Hennes innsats for sporten har bidratt til at det har skjedd mange positive ting for kampidrettene.

Mathis er nok den utøveren som hittil har gitt Cecilia tøffest motstand, men med Cecilias fokus, stil og erfaring er jeg ikke i tvil om at hun vil stå seirende i ringen på hjemmebane.»

Ezinne Okparaebo, sprint:

«Cecilia er en rå og tøff dame som tør å gå egne veier. Jeg har stor respekt for henne! Ønsker henne masse lykke til med kampen på lørdag.»

Gunn-Rita Dahle, terrengsykkel:

«Cecilia er en tøff dame som har måttet gå sine egne veier, har ståltro på seg selv og det har hun nådd langt med. Jeg heier på Cecilia og synes det er kult at hun får bokset på hjemmebane. Det har hun jobbet hardt for, og det gir garantert ekstra energi og kraft for kampen. Masse lykke til!»

Linda Hofstad Helleland, kulturminister:

«Brækhus er inspirerende og imponerende. Som andre toppidrettsutøvere, gjør hun det seige og harde arbeidet som skal til for å prøve å bli best i idretten sin. I tillegg kjempet hun en lang og ganske ensom kamp for i det hele tatt å få lov til å utøve sporten sin her hjemme. Jeg er nok ikke den eneste som er glad for at hun ikke har gitt seg, og at regjeringen har fått endret knockoutforskriften. Vi er mange som heier på henne og gleder oss til kveldens kamp! Lykke til!»