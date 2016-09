Kontroverser rundt Fury:

o Rett før jul 2015 ble han anmeldt til politiet for hatkriminalitet etter sine uttalelser om homofili i en avis. Der uttalte han at «blant noe av det som må skje før djevelen kan komme hjem, er at homofili blir lovlig i alle land».

o – Hvorfor ikke gjøre doping helt lovlig i idretten, slik at den vil bli fullt ut rettferdig, uttalte Fury i forkant av tittelkampen mot Vladimir Klitsjko i november 2015.

o I mai i år ble det store overskrifter da Tyson Fury kom med antisemittiske uttalelser i et intervju. – Alle gjør bare det de kan, de lytter til regjeringen, følger alle andre som sauer og blir hjernevasket av sionistene. Jødiske folk eier alle bankene, alle avisene og alle tv-stasjonene, sa bokseren. Han ba senere om unnskyldning.

o Samtidig kom han også med sterke uttalelser om dyresex. – Jeg tror at i løpet av ti neste årene, så vil det være helt normalt å ha seksuelle forhold med dyrene sine i hjemmet.

o I juni i år skrev Daily Mail at Fury hadde levert en dopingprøve som inneholdt spor av anabole steroider. Manageren hans avviste påstandene.

o Fury har ikke så mye sans for kvinnelige boksere, men derimot for de lettkledde kvinnene som går med runde-plakatene. Spurt om hva syntes om kvinneboksing, svarte Fury en gang: - Jeg synes de er hyggelig når de går i ringen med plakatene. De gir meg inspirasjon. Presset mer om temaet, sa han: - Jeg mener at en kvinnes beste plass er på kjøkkenet og på ryggen.