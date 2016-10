Den skandaleomsuste tungvektsbokseren Tyson Fury legger hanskene på hylla.

Det er verdensmesteren selv som meddeler dette på sin twitterkonto.

Opprinnelig skulle han ha bokset tittelkamp mot Vladimir Klitsjko den 29.oktober. Engelskmannen vant overraskende over Klitsjko i november i fjor og tok da VM-titlene i forbundene WBC, WBO, IBF og IBO. Han mistet siden tittelen i IBF.

Det var det amerikanske TV-selskapet ESPN som 22. september kunne melde at Fury hadde levert en positiv prøve på kokain etter en test foretatt i Las Vegas.

– Boksing er tristeste jeg noen gang har vært med på. Det er noe dritt. Jeg er den største, og jeg har lagt opp, skrev Fury på twitter.

Selv om det ikke har kommet noen ytterligere bekreftelser, tyder alt på at det er riktig at Tyson Fury nå legger opp.

I september trakk han seg fra returmøtet mot Klitsjko av «medisinske grunner». Så kom altså kokain-avsløringen.

At Fury nå legger opp, betyr at alle de fire VM-beltene som han hadde, nå er ledige. Mye tyder på at Vladimir Klitsjko, som i helgen var i Oslo for å se sin gode venn Cecilia Brækhus, vil kjempe om å få tilbake noen av sine titler.

Tyson Fury har vært omgitt av skandaler det siste året. Rett før jul 2015 ble han anmeldt til politiet for hatkriminalitet etter sine uttalelser om homofili i en avis. Der uttalte han at «blant noe av det som må skje før djevelen kan komme hjem, er at homofili blir lovlig i alle land».

Et annet kontroversielt utspill kom i forkant av kampen mot Klitsjko i november 2015. – Hvorfor ikke gjøre doping helt lovlig i idretten, slik at den vil bli fullt ut rettferdig, uttalte Fury da.

– Da blir det litt mer rettferdig. Du skal ikke fortelle meg at 99 prosent av disse idrettsfolkene ikke doper seg når de har kropper som greske guder, sa han til BBC.

I mai i år ble det store overskrifter da Tyson Fury kom med antisemittiske uttalelser i et intervju. – Alle gjør bare det de kan, de lytter til regjeringen, følger alle andre som sauer og blir hjernevasket av sionistene. Jødiske folk eier alle bankene, alle avisene og alle tv-stasjonene, sa bokseren. Han ba senere om unnskyldning.

I juni i år skrev Daily Mail at Fury hadde levert en dopingprøve som inneholdt spor av anabole steroider. Manageren hans avviste påstandene.

Tyson Fury har ikke så mye sans for kvinnelige boksere, men derimot for de lettkledde kvinnene som går med runde-plakatene. Spurt om hva syntes om kvinneboksing, svarte Fury en gang: - Jeg synes de er hyggelig når de går i ringen med plakatene. De gir meg inspirasjon. Presset mer om temaet, sa han: - Jeg mener at en kvinnes beste plass er på kjøkkenet og på ryggen.