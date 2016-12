Full forvirring rundt «slaktoffer» før Brækhus-stevnet

Det er under en måned til Kevin Melhus (27) skal i bokseringen på et nytt storstevne i Oslo Spektrum. Marko Angermann (40), som har tapt utrolige 21 kamper på rad, står fortsatt oppført som motstander.

– Ja, svarer Angermann på spørsmål fra VG om han skal bokse i Oslo Spektrum 28. januar.

NY PROFF: Kevin Melhus debuterte som proffbokser i fjor. Da fikk Christian Dulz (t.v.) juling og ble knocket ut. Han hadde én kamp og én seier før møtet med Melhus. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

VG vet at mange i det norske boksemiljøet reagerer sterkt på at en utøver med såpass svak merittliste i det hele tatt er koblet til et stevne i Norge - selv om sjansen for at han kommer i ringen er minimal.

Proffboksing var forbudt på norsk jord i 35 år før Melhus og Brækhus gikk kamp i et fullsatt Oslo Spektrum 1. oktober i fjor. Nå frykter mange i miljøet at saker som dette skal ødelegge for muligheten til at det arrangeres flere stevner i Norge.

Brækhus: – En glipp



Fortsatt står Angermann oppført som Melhus-motstander i statistikkbasen boxrec.com. Kampen står som en del av stevnet i Oslo der hovedkampen er Brækhus mot svenske Klara Svensson 28. januar.

– Angermann ble forkastet. Det at han er meldt inn er en glipp. Han hadde aldri kommet opp i ringen uansett, sier Brækhus til VG.

Hun skal altså bokse selv, og er i tillegg styremedlem i promotorselskapet First Lady Promotion som står som arrangør av stevnet sammen med Team Sauerland som representerer Svensson. Melhus er en del av Team Brækhus, og dermed er det apparatet rundt den norske boksedronningen som har ansvaret for å skaffe ham motstander.

Brækhus er klar på at en bokser med så mange tap på rad ikke bør gå kamp.

– Jeg har i oppkjøring og full trening til kamp oversett denne glippen. Det er ingen unnskyldning, og det kommer aldri til å skje igjen, sier Brækhus som understreker at teamet hennes jobber «døgnet rundt» for å få alt i orden.

Men Angermann har tydeligvis ikke fått beskjed om at han ikke får bokse i Oslo.

– Du har ikke fått beskjed om at du ikke får gå kamp?

– Nei, det har jeg ikke hørt noe om, så jeg fortsetter å trene til denne kampen, sier 40-åringen til VG torsdag ettermiddag.

Åtte knockouttap på ni kamper



Angermann er en såkalt «journeyman», et begrep som brukes om boksere som har gått mange kamper de i utgangspunktet ikke har spesielt gode muligheter til å vinne. Jobben er i hovedsak å gi urutinerte boksere god motstand og erfaring. Uten gode journeymenn og kvinner blir det vanskelig å arrangere kamper.

Men Angermanns tilfelle skiller seg likevel svært negativt ut selv om han hevder at alt er i orden rent medisinsk:

– Jeg har ingen helsemessige problemer, og i forrige uke var jeg til en omfattende hodeundersøkelse og alt er i orden, sier Angermann.

Han ble proffbokser så sent som i juni 2009, men har i løpet av drøye syv år rukket å gå 45 kamper. Han har vunnet 11 av dem, én har endt uavgjort og 33 har endt med tap – 24 av nederlagene har endt med knockout.

KAMPOPPSETTET: Dette er kampene som foreløpig står oppført i Oslo Spektrum i januar. Foto: Skjermdump fra boxrec.com

Han har tapt sine 21 siste kamper, og 24 av hans 26 siste kamper har han endt med nederlag. I åtte av de ni siste kampene har han tapt på knockout eller teknisk knockout. De to siste knockoutsmellene kom i løpet av 14 dager i oktober.

– Skjønner du at noen kan reagere på at du har så mange tap, men likevel fortsetter å bokse?

– Jeg blir jo ikke yngre, men jeg vil ikke gi opp det som er idretten min.

– Gjør du det fordi du trenger penger, eller fordi du liker å bokse?

– Jeg har bokset siden 1985, og det er rett og slett en del av livet mitt. Pengene jeg får for det er en fin bonus, sier Angermann som har en sivil jobb som bygningsarbeider ved siden av boksingen.

Melhus etter knockoutseieren i Spektrum: – Det drøyeste jeg har vært med på

– Ser ikke bra ut



Den rutinerte boksetreneren Max Mankowitz er en av dem som følger opp Melhus. Han reagerte da han først fikk høre at Angermann var aktuell motstander for Melhus.

– Da vi hørte navnet Angermann, så ba vi om en annen motstander. Det kom en ny mann på banen, men så trakk han seg i siste liten og så kom Angermann inn igjen på grunn av tidsfristen. Det er en motstander som ikke gir utvikling for Kevin. Han er nok ikke så dårlig som recordlisten tilsier, men det ser jo ikke bra ut, sier Max Mankowitz, som er en av trenerne til Melhus, til VG.

Da Brækhus' kommende kamp ble annonsert på en pressekonferanse 13. desember ble det utdelt et skriv der motstanderne til de norske bokserne ble presentert. Tim-Robin Lihaug og Kai Robin Havnaa skal også gå kamper på stevnet.

– Jeg vil presisere at First Lady Promotion ikke har offentliggjort noen motstandere utover hovedkampen mellom Svensson og Brækhus, dette fordi alle boksere ikke har vært igjennom vår interne godkjenning, sier advokat Morten Andreassen i Team Brækhus til VG.

SKREV HISTORIE: Cecilia Brækhus bokset mot Anne Sophie Mathis for et fullsatt Oslo Spektrum i oktober i fjor. Det første stevnet i Norge siden 1981. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Jobber med å finne ny motstander



Men i presseskrivet sto altså Melhus, som vant knockout i sin proffdebut 1. oktober, oppført med Angermann som motstander.

– På pressekonferansen du viser til var jeg svært bevisst på at vi ikke hverken presenterte eller kommenterte motstanderne for de norske proffbokserne – med unntak av Cecilias motstander. Dersom det er delt ut navn fra arbeidsprosesser så er det beklagelig, og ikke noe jeg kjenner til, sier Andreassen som selv var til stede på pressekonferansen der han satt på podiet sammen med blant andre Brækhus og Svensson.

Han forteller at det egentlig var Benjamin Blindert (en seier – null tap) som skulle møte Melhus, men at han trakk seg fem timer før tidsfristen gikk ut.

– Når det gjelder Angermann, ville han ikke under noen omstendighet ha gått i ringen i Norge selv om han av internasjonale matchmakere ble lansert som potensiell motstander. Til det innfridde han ikke de strenge, særnorske kravene, og det har aldri vært aktuelt å søke om godkjenning for ham i «Godkjenningsnemda», sier Andreassen.

Med de «særnorske kravene» mener han at det skal fremlegges kamp- og skadehistorikk, en klinisk undersøkelse og en nevrologisk undersøkelse for å få bokseren godkjent.

Nå jobbes det intenst med å finne en ny motstander til Melhus, men det arbeidet er krevende ettersom en eventuell ny motstander må tilfredsstille tidsperspektivet for dopingtestingen.

– I vårt antidopingregelverk, som er basert på WADAs globale regelverk, kreves det at enhver bokser har vært underlagt et antidopingprogram minimum åtte uker før kamp. Det er derfor en forutsetning at Melhus’ nye motstander allerede er underlagt et antidopingprogram som møter WADAs standard, sier Andreassen.