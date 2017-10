Cecilia Brækhus (36) gjør noe hun aldri har gjort før; lover at Mikaela Laurén (41) skal bli slått på knockout når de møtes i bokseringen om snaue tre uker.

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (36 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 31 seirer (åtte knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

– Jeg fikk med meg at Mikaela og Klara Svensson var live på svensk TV, og gjentok det samme de har spydd ut den siste tiden. Nå har dette sunket så lavt. Nok er nok, sier en uvanlig irritert Brækhus til VG.

Hun er storfavoritt før møtet med Laurén, men legger nå ekstra press på seg selv.

Det var på lørdagens Viasat-sending fra et boksestevne i Stockholm at den svenske bokseren stilte til intervju ringside. Ved sin side hadde hun landsvenninnen og boksekollega Svensson.

De er begge tilknyttet promotorselskapet Team Sauerland, som altså er Brækhus’ tidligere arbeidsgiver. Stemningen mellom partene er alt annet enn god.

– Det er mange som begynner å se igjennom henne, og at hun er en utrolig falsk og usympatisk person, sa Laurén og Svensson hang seg på:

– Kan Laurén skade henne, så blir jeg glad. Cecilia er en fantastisk idrettsutøver, men et uhyggelig menneske. Det er den første motstanderen som jeg ikke har gratulert etter at hun har vunnet. Det finnes ikke noen respekt for henne som menneske. Hun er veldig usympatisk.

– Brækhus har ingen slagkraft. Hun er teknisk og rask, men man behøver ikke å uroe seg for slagstyrke, slo Svensson fast.

Har begge tapt mot Brækhus



Laurén, som tapte på knockout mot Brækhus i 2010, skal få revansjemulighet i Stokke 21. oktober, mens Svensson tapte klart på poeng forBrækhus i februar.

– Det er boksing det her dreier seg om. Mikaela er 41 år gammel, men oppfører seg som om hun nettopp har kommet i puberteten. Nå har hun fått med seg Klara fordi hun er redd, men oppe i ringen må hun stå alene. Og der skal hun knockes ut, om det skjer i første eller niende runde skiter jeg i, men hun skal ned, fyrer Brækhus.

– Men du har vel hatt ønske om å vinne på knockout uansett – hvorfor blir dette så spesielt nå?

– Jeg har egentlig aldri hatt fokus på at jeg skal vinne på knockout, men det har jeg nå. Det er bare det resultatet som gjelder, og hun har motivert meg og hele teamet mitt med oppførselen sin, sier Brækhus som er ubeseiret på 31 kamper i karrieren.

Men hun har «bare» åtte av seirene på knockout, den ene av dem altså mot Laurén i Rostock for syv år siden.

– Lykke til med det, svarer Laurén når VG gjør henne kjent med Brækhus’ knockoutgaranti.

– Cecilias fokus bør ligge på noe annet, for eksempel å klare vekten uten problemer, sier Laurén som skjelte ut Brækhus da hun hadde problemer med å klare vekta før møtet med Svensson for åtte måneder siden.

