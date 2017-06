Farias hevder hun skal lære Brækhus hva lidelse er

BERGEN (VG) Argentinske Erica Anabella Farias (32) virker rolig og fokusert før hun skal opp i ringen mot Cecilia Brækhus (35) fredag kveld. Hun mener den norske stjernen skal få «lide».

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (25 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 30 seirer (åtte knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

– Jeg har sett alle kampene til Cecilia Brækhus de siste årene, og de fleste av dem har vært gode, men jeg tror ikke Cecilia har lidd i ringen. Ennå …, sier Farias til VG.

Hun lar det henge litt i luften der hun står i andre etasje på Fløien Folkerestaurant med utsikt over Bergen by. Sjansen er stor for Farias er som boksere flest – stor i kjeften før kamp.

For det er ubeseirede Brækhus som er storfavoritt igjen. Den norske boksedronningen har ikke tapt en eneste av sine 30 kamper, og har i mange år forsvart VM-beltene i weltervekt.

Farias har ett VM-belte i super lettvekt, og skal altså opp en vektklasse for å utfordre Brækhus.

– Skal du sørge for at Cecilia må lide?

Erica Anabella Farias Fra: Argentina Kallenavn: La Pantera Født: 13. juli 1984 Høyde: 162 cm Proffkamper: 24 seirer (ti knockout) – ett tap. VM-titler: Super lettvekt-mester i WBC.

– Si, si, si! Helt klart, og jeg vet selv hva det vil si å lide som bokser. Jeg er veldig detaljert, og har forberedt meg godt. Jeg har funnet svakheter hos Brækhus, og jeg kunne føle svakhetene hennes da jeg så henne i øynene hennes første gang, sier Farias via tolk.

Farligere enn Mathis?



Brækhus ser ikke bort ifra at Farias har potensial til å bli hennes tøffeste motstander så langt i karrieren, men virker ikke spesielt stresset før hun skal bokse sin første proffkamp i byen der hun vokste opp.

– Jeg har fulgt henne lenge, og hun er en bokser vi hele tiden har hatt i bakhodet som aktuell motstander. Vi måtte finne den riktige anledningen, og jeg føler at det passet å komme med en så stor boksestjerne nå.

Brækhus' vanskeligste kamp i karrieren er det første møtet med Anne Sophie Mathis, den franske knockoutmaskinen som hun slo på poeng i 2012. En langt tøffere versjon enn den hun knocket ut i Oslo Spektrum i oktober.

– Er Farias på høyde med den første utgaven av Mathis?

– Nå må vi se hvordan det går på fredag, men hun er helt oppe der, ja.

– Hva er de største styrkene hennes?

– Hun er jo veldig godt trent, råsterk og god kondisjon, og absolutt fryktløs. Det er en stor fordel, men det kan også være et lite minus, for hun kan åpne seg litt. At hun kan bli ivrig og åpen er en svakhet.

– Hun kommer som en okse som kommer og kommer på, så jeg må være en «oksetemmer» oppi ringen. Jeg må utbokse henne, få inn mine slag og holde hodet kaldt. Når jeg finner åpningen skal jeg slå til, lover Brækhus.

PS! Det er meldt mye regn i Bergen fredag kveld. Kampen går utendørs i Koengen. – Jeg kjenner på meg at det kommer til å klare opp utpå kvelden, og bli en nydelig kveld, sier Brækhus om været.

