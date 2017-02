Engasjerer seg for å redde karrieren til bokse-Melhus

Proffbokser Kevin Melhus (27) trakk seg fra neste helgs proffstevne i Oslo Spektrum som følge av dårlig økonomi. Da våknet engasjementet hos den tidligere proffbokseren Roar Petajamaa (45).

– Nå som proffboksingen er tilbake i Norge, så vil vi jo ha flest mulige gode utøvere som kan gå kamper. Vi må vise at vi bryr oss og sørge for at Kevin får den støtten han trenger for å fortsette karrieren, sier Petajamaa til VG.

Melhus ble historisk da han i oktober i fjor ble den første proffbokseren som gikk kamp i Norge på 35 år. Han varmet opp publikum i forkant av møtet mellom Cecilia Brækhus og Anne Sophie Mathis. Melhus knuste tyskeren Christian Dultz foran 10.000 tilskuere i Oslo Spektrum, men da møtet mellom Brækhus og svenske Klara Svensson ble utsatt fra 28. januar til 24. februar, så måtte Melhus melde pass.

VIL HJELPE: Roar Petajamaa, som blant annet jobber som bokseekspert i Viasat, har engasjert seg for å hjelpe Kevin Melhus tilbake i bokseringen. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Den ble for dyr for meg, sa Melhus til VG om kampen han egentlig skulle gått på det samme stevnet og har vært en del av promotorselskapet First Lady Promotions der Cecilia Brækhus er hovedaksjoner.

Men Melhus har slitt økonomisk, og har blant annet manglet sponsorinntekter. Det skal det nå muligens bli en løsning på. Også tidligere ishockeyspiller Anders Myrvold har engasjert seg for å få fart på boksekarrieren til Melhus igjen.

– Da jeg leste saken i VG, så tenkte jeg at her ville jeg bidra. Jeg er personlig trener, og har en del kontakter. Derfor postet jeg en melding på Instagram, og det tok ikke lang tid før jeg fikk respons fra flere som ville bidra med sponsorhjelp, sier Myrvold til VG.

Drømmemuligheter



Selv om kampen 24. februar uansett ikke blir noe av, så er Melhus meget takknemlig for engasjementet.

– Responsen har vært enorm i form av lykkeønskninger etter at saken sto i VG. Jeg trenger uansett litt tid på å avgjøre hva jeg skal gjøre i fremtiden. Jeg er vet et veiskille der jeg enten må skaffe meg en sivil jobb, eller fortsette som proffbokser. Det jobbes intenst med saken, sier Melhus til VG.

Petajamaa har et stort håp om at Melhus blir å se i bokseringen igjen:

– Ja, det tror jeg. Vi vet jo at han har et team rundt seg med Max Mankowitz og Simon Auseth. Hvis han nå kan få på plass det økonomiske også, så kan Kevin få en fin proffkarriere. Nå som det er blitt lov igjen i Norge, så har han muligheter vi som holdt på på 90-tallet bare kunne drømme om, sier Petajamaa som selv bokset 15 proffkamper og vant alle - 13 av dem i USA.

PS! Fredag 24. februar bokser Brækhus sin andre kamp på norsk jord når Svensson er motstander i Spektrum. Tim-Robin Lihaug, Kai Robin Havnaa, Alexander Hagen og flere norske amatører skal også i aksjon på det samme stevnet som sendes bak betalingsmur på Viaplay Fighting.