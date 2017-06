Ekspertene om Brækhus-kampen: Slik kan Farias vinne i Bergen

BERGEN (VG) Klara Svensson (29) har møtt både Cecilia Brækhus (35) og Erica Anabella Farias (32). Hun er klokkeklar på hva som er den argentinske bokserens eneste mulighet.

– Farias' eneste sjanse til å vinne er at hun knocker Cecilia ut, og det har hun kraften til å gjøre, sier Svensson til VG.

Hun var svært nær å tape mot Farias på knockout i 2015. I VM-kampen i Danmark ble Svensson truffet av et knallhardt høyreslag i runde fem, og det var nærmest et under at hun kom seg opp og fullførte kampen. Nå håper den svenske bokseren mest på seier til Farias, slik at hun kan får revansj.

– Kampen er jo veldig interessant fra vår synsvinkel, men vi ønsker at Farias skal vinne slik at det blir en ny kamp mot henne, sier Svensson som uansett har Brækhus som klar favoritt.

– Det er to ulike stiler som møtes, og begge er effektive på sitt vis. Hvis Brækhus holder den riktige avstanden og gjør det hun skal, så vinner hun overlegent, mener Svensson som tapte på poeng for Brækhus i Oslo Spektrum i februar.

MØTTES I FEBRUAR: Klara Svensson (t.v.) og Cecilia Brækhus. Foto: Trond Solberg , VG

Fam Elgan er i studio til Viasat som ekspert i kveld, og hun peker også ut knockoutkraften til Farias som det fremste – og kanskje eneste – våpenet.

– Det er sjelden man ser en slik kraft blant damebokserne som det Farias har, og det fikk Svensson merke. Hun er en veldig god motstander for Cecilia, og jeg håper det blir en god kamp som varer litt lengre enn møtet med Mathis i oktober, sier Elgan til VG.

«All in» på Brækhus



Elgan har erfaring som landslagsbokser, og er usikker på hvordan det vil slå ut at Farias går opp en vektklasse.

– Det er jo helt klart en fordel for Cecilia å være tyngre. Jeg går ut ifra at Farias tar med seg slagkraften, men at hun muligens er litt treigere.

– Jeg satser «all in» på Cecilia, og tror hun tar det. Hun er veldig teknisk, har et godt hode og tar det greit i land, men alt kan skje i boksing, sier Elgan.

Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, tror Farias kan bli en av de aller tøffeste motstanderne i karrieren som så langt har endt med 30 seirer av like mange mulige.

– Det blir en veldig spennende åpning, fordi Farias er nødt til å ta kampen. Hun er boksemessig såpass intelligent, og har god variasjon. Hun har en veldig god venstre nedenfra og opp, og så er det jo det berømte høyreslaget. Kampen mot Svensson skulle vært stoppet etter den nedslagningen, mener Nilsen.

Han understreker at Farias har VM-sølv som amatør etter et tap mot den irske superstjernen Katie Taylor i 2006. Brækhus har også VM-sølv som amatør.

– Jeg tror ikke Farias har teknisk kapasitet eller styrke til å utfordre Cecilia, men hun kan fint gå alle rundene. Jeg har Cecilia som 70-30-favoritt fordi det kan smelle fra Farias. Rent teknisk er dette 90–10. Cecilia klarte jo ikke å sende Svensson på rumpa, sier Nilsen.

– Farias bokser på en annen og røffere måte enn det Cecilia er vant til. Hun er ikke så lett å lese, og hun er en skikkelig fighter, sier Nilsen.



