Ekspertene hyller Brækhus: – Hun er blitt raskere og mer eksplosiv

OSLO SPEKTRUM (VG) Ekspertene hyller Cecilia Brækhus (35) etter den overlegne knockoutseieren mot Anne Sophie Mathis (39).

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 29 kamper - åtte seirer på knockout. * Har fem tittelbelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

– Dette var veldig imponerende av Cecilia. Hun står helt annerledes nå, og er mer amerikansk stilen. Dessuten virker hun hurtigere og har mer kraft i slagene, sier Viasat-ekspert Thomas Hansvoll til VG.

– Er det Brækhus som har blitt bedre, eller Mathis som er blitt dårligere etter forrige møte?

– Hun er rett og slett blitt raskere og mer eksplosiv. Mathis hang først og fremst ikke med på tempoet. Det var den største forskjellen, mener Hansvoll.

Han satt ringside og kommenterte kampen for TV3, og sammen med 10.000 tilskuere i et fullsatt Oslo Spektrum fikk han se Mathis få smake sin egen medisin. Den franske knockoutspesialisten falt for sitt eget grep - for første gang siden 1995.



AVGJØRELSEN: Dommeren stopper kampen og Cecilia Brækhus jubler mens Anne Sophie Mathis henger utslått over tauene i Oslo Spektrum. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Noe har skjedd med Cecilia



Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, har fulgt Brækhus sin karriere fra starten som amatør, og ikke minst etter at hun ble proff i 2007.

– Cecilia gjør en knalljobb. Hun presterer fra første sekund før hun virkelig bestemmer seg i andre runde, sier Nilsen til VG.

– Da tar hun tak i kampen, og da smalt det ganske fort.

– Det var en helt annen kamp da de bokset i 2012 - det var en helt annen kamp?

– Det var ti steintøffe runder på en annen måte. Var Mathis bedre da, det vet jeg ikke, men det var noe annet. Cecilia har i alle fall jobbet annerledes under Johnathon Banks, og et eller annet har skjedd, mener Nilsen.