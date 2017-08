Dette tror MMA-utøverne om McGregors sjanser

Kan Conor McGregor sjokkere bokseverdenen og Floyd Mayweather? Norske MMA-profiler er usikre.

Svensknorske Jack Hermansson trener til daglig på Frontline Academy i Oslo sammen med MMA-profilene Emil Meek, Kenneth Bergh og Mohsen Bahari.

29-åringen, med tre seirer og ett tap i UFC – den største og viktigste organisasjonen innen mixed martial arts – er spent.

Fra Jacks siste kamp: Overbevisende seier for Hermansson: – Klar for UFC-toppsjiktet

– Jeg tror at Floyd Mayweather vinner, men jeg gir Conor McGregor en større sjanse enn det andre gir uttrykk for. Jeg krysser fingrene for at han klarer å sjokkere verden.

Hermansson forteller følgende om venstrearmen til McGregor:

– Noe jeg syntes få legger vekt på er hvordan Conor bruker venstrearmen sin. Den er så sinnssykt lang at de fleste motstanderne aldri tror han er innafor slagdistanse når han slår. Det blir spennende å se hvordan Floyd leser den venstrearmen.

Ser for seg to scenarier

Hermansson sier det har vært morsomt å lese hvor mye folk mener om «århundrets boksekamp».

– Veldig mange ganger har jeg vært usikker på hvem som skal vinne, men en ting er sikkert: I kampsport kan alt skje, og det er det som gjør sporten så kul, sier 29-åringen og ser for seg to scenarier i Las Vegas søndag morgen norsk tid:

Les også: Slik er det å bokse mot Mayweather: – Som en snikskytter

– Det første og mest sannsynlige er at det blir vanskelig for Conor å finne distansen til Floyd, og at han kommer til å bli kontret når han misser. Da tror jeg Floyd stopper han i rundene 6 til 8, når Conor blir sliten og det blir enda lettere å lese for Floyd når han skal angripe.

– Det andre – som jeg håper skal skje – er at Conor kommer ut og kutter av ringen med sin store rekkevidde. Jeg håper han begynner å slå mot kroppen til Floyd og treffer ham med en hook.

Sett denne? Sparringspartner: – McGregor klynker som ei jente når han blir truffet

IKKE BESTEVENNER: Her er bokser Paulie Malignaggi (til venstre) med Conor McGregor og hans manager Audie Attar i Las Vegas tirsdag. Foto: Steve Marcus , Reuters

Også MMA-utøver Kenneth Bergh har troen på at Mayweather vinner fighten. Men han har ikke mye til overs for «bokseeksperter» som sier at Conor ikke kommer til å lande et eneste slag.

– Forutsetningene til McGregor er enda dårligere enn for andre boksere fordi han ikke har bokset noe. Men boksefolk ser for seg at MMA-folk kun «grappler» (handler om en teknikk som ikke brukes i boksing, angriper en motstander også får han ned på bakken) og bryter, og enkelte sier at han ikke klarer å lande et slag.

– Det er galskap.



– Floyd gjør som han vil

Alexander Jacobsen er norgesmester i boksing, har proffkamper, men har gått over til MMA. Bergenseren, som skal gå tittelkamp i Cage Warriors i oktober mot Chris Fishgold, gjør seg denne vurderingen:

Lest demme fra juni? Jacobsen herjet i Cage Warriors - krever tittelkamp

– Jeg tror Floyd Mayweather kan gjøre som han vil i denne kampen. Han kommer til å leke med McGregor og «plukke» han i stykker. Her er det bare pengene som gjelder, og for så store summer ville hvem som helst ha stilt opp, sier Jacobsen og legger til:

– Det er ikke kult for sporten, men morsomt at de to møtes i ringen, sier Jacobsen som selv forsøker å slå seg opp i MMA-hierarkiet og håper å få sjansen snart i UFC.

Bergh, som er ubeseiret i MMA-sirkuset (seks seirer og null tap siden debuten i 2013) forklarer hvordan McGregor kan vinne:

– Som McGregor har sagt selv, så er det i de tidlige rundene han kan vinne. Den beste sjansen han har er å gå ut hardt og se om han kan «lande» noe uortodoks. Hvis Conor skal ha en sjanse, må det skje tidlig i matchen, innen de tre-fire første rundene.