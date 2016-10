Brækhus vant etter tre minutter og fem sekunder

OSLO SPEKTRUM (VG) Cecilia Brækhus knallet til i hjemkosten og vant over Anne Sophie Mathis i andre runde.

Vi hadde ventet på den første proffkampen i Norge i 35 år. Den tiden var inne varte den i 3 minutter og 5 sekunder!!

Da fikk Brækhus inn flere tøffe slag på sin franske motstander. Mathis fikk et kutt under øyet og tok i mot hardtslående slag. Hun la seg over tauene og dommeren stoppet kampen. Dermed var det over og 10 000 mennesker i Spektrum og hovedpersonen selv gikk bananas!

Det er den korteste kampen Brækhus noensinne har gått. Og hennes 29 strake seier.

Statsministeren ropte de inn

Det ble elektrisk da 10 000 nordmenn endelig fikk se det de hadde kommet for å se; Cecilia Brækhus hjemme i Norge i sin 29. proffkamp - den første kampen i landet siden 1981. Boksestatsminister Erna Solberg fikk mikrofonen:

– «Take it away, sa hun.

Og dermed kunne de to bokserne entre ringen. Publikum, skrek, sto, lyste med mobilene og hyllet festen store midtpunkt. Brækhus var tydelig fokusert og sto med øynene lukket under hele nasjonalsangen - da Rein Alexander var ferdig med siste tone skrek Norges boksedronning til publikum.

Brækhus beholder alle sine fire mesterbelter og har nå vunnet sine 29 proffkamper. Ikke minst; den første i hjemlandet.