Brækhus trente på Oslo S før storkampen: – Ingenting kan fikses nå

OSLO (VG) Cecilia Brækhus (35) viste seg frem for publikum i Oslo sentrum to dager før det smeller foran over 10.000 tilskuere i Spektrum.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 28 kamper - syv seirer på knockout. * Har fem tittelbeltelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

Hennes franske motstander Anne Sophie Mathis hadde fått fri fra dagens såkalte «public workout», men rundt halv fire entret Brækhus den provisoriske bokseringen i Østbanehallen og tok en veldig lett økt sammen med trener Johnathon Banks.

Brækhus har bare den siste finpussen igjen før hun går sin 29. proffkamp, alle de foregående har endt med seier - deriblant poengtriumfen mot Mathis i 2012. Hun vet godt at det er for sent å gjøre de store endringene så tett opp mot kamp:

– Nå er det bare å slappe av, spise godt og holde seg innendørs for ikke å bli syk inn mot kampen, sa Brækhus oppe i ringen da hun ble intervjuet av Viasats Daniel Høglund som hadde med seg ekspert Thomas Hansvoll på seansen der Brækhus skyggebokset litt og slo på puter med Banks.

– Ingen ting kan fikses nå de siste dagene. Det er bare å få jobben gjort når det smeller på lødag, sa Brækhus foran et par hundre skuelystne personer.

Blant publikum var også Jorunn og Martin Brækhus - foreldrene til Cecilia.

– Dette blir en veldig stor opplevelse, men jeg er allerede skjelven og nervøs, sier Jorunn Brækhus til VG.

Sammen med ektemannen har hun sett flesteparten av datterens proffkamper, noe som har ført dem til blant annet Danmark, Finland og Tyskland. Nå er det omsider kamp på norsk jord.

Melhus først ut



FØLGER DATTEREN: Jorunn Brækhus (t.v.) og Martin Brækhus var til stede mens datteren trente lett i bakgrunnen. Foto: Per Opsahl

Det er den første profesjonelle boksestevnet i Norge siden 1981, og Brækhus går hovedkampen mot Mathis foran et utsolgt Oslo Spektrum.

– Dette er show og noe vi gjør for å vise folk litt av det vi holder på med på trening. Det gir et lite innblikk i hvordan vi forbereder oss de siste dagene før kamp, og som du ser er det ikke de største og hardeste utblåsingene. Det er bare helt lett, for å vise at alt sitter som det skal, sa Brækhus til NTB etter dagens seanse.

Den norske proffdebutanten Kevin Melhus skal varme opp for Brækhus, og blir med det den første proffbokseren i aksjon siden norskugandiske John Baker Muwanga bokset på Regnbuen i Oslo sentrum mot Briten Des Gwilliam. Han vant på poeng, og nå er det opp til Melhus og Brækhus å opprettholde den statistikken 35 år senere.

Brækhus og Mathis er ventet å starte sin kamp kl. 22.30 lørdag kveld. Oppgjøret sendes direkte på TV3.

MMA-Cyborg med twitter-melding



MMA-utøveren Cris Cyborg har vært i dialog med Brækhus på sosiale medier tidligere om en mulig boksekamp mellom de to.

Superstjernen har store problemer med å skaffe seg motstand i MMA-buret, og knuste svenske Lena Länsberg sist helg. Nå følger hun tydeligvis Brækhus mot Mathis med argusøyne denne helgen:

Cyborg er stor stjerne i hjemlandet Brasil, og har feid unna all motstand i buret på en overlegen måte.

