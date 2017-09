Brækhus svarer på Lauréns angrep: – Vet jeg er litt spesiell

ULLEVAAL STADION (VG) Mikaela Laurén (41) beskriver Cecilia Brækhus (35) som en «utrolig kald person» og hevder hun er dårlig likt i Norge. Det preller av den norske boksestjernen.

– Alle personer er ulike, men det er viktig for meg å nyte livet og ha det morsomt på veien. Det må kunne gå an å snakke med sine treningskamerater. Men Cecilia er en utrolig kald person som ikke koser seg med venner og omgås folk. I tillegg synes jeg hun var ekstremt nonchalant og uprofesjonell i forbindelse med kampen mot Klara Svensson, sier Laurén til VG.

Hun trekker frem tiden da hun sparret mye med Brækhus når VG spør hvorfor hun beskriver sin kommende motstander så negativt. Det var da Brækhus var en del av Team Sauerland, og bodde i Berlin, at Laurén flere ganger ble hentet inn som treningspartner før kampene.

– Jeg har vært Cecilias sparringspartner ved fem forskjellige anledninger. Hun foreslo aldri at vi skulle ta en kaffe, gå på kino eller gjøre noe sammen. Det synes jeg er veldig spesielt. Jeg er aldri sånn mot mine sparringspartnere, sier Laurén.

HARDT UT: Mikaela Laurén poserer på onsdagens pressekonferanse der hun fortsatte sitt angrep på Cecilia Brækhus. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

På pressekonferansen onsdag ble Laurén presentert som Brækhus-motstander på stevnet i Stokke 21. oktober. Da uttalte hun seg slik om den norske stjernen:

– Hun er absolutt ikke trivelig sosialt, og hun er falsk.

– Hvor har du dette fra? spurte Viasats Christian Ramberg som ledet pressekonferansen.

– Jeg har delvis hørt det fra andre boksere. Det er veldig mange i Norge som faktisk ikke liker henne og synes hun er ... Hun kan ikke engang hilse på gamle treningskamerater og trenere hun har hatt.

– Man kan ikke bli likt av alle, svarte Brækhus.

– Pusher resultater



Overfor VG gir hun følgende respons på utspillet fra Laurén:

– Når de andre drakk kaffe og var på kino, så satt jeg i møter og gjorde research rundt boksing, doping og skadestatistikker. Jeg pusher resultater, og får dem, kontrer Brækhus.

– Jeg vet jeg er litt spesiell, men det er også grunnen til at proffboksing nå er lov i Norge, og at Sauerland i dag har mange kvinneboksere. Jeg er den første kvinnen i verden med fem tittelbelter og eget promoselskap. Dette kommer ikke gratis, og til tider har jeg jobbet døgnet rundt. Jeg er ikke en person som sutrer, eller deler alt om mitt liv til media, sier 35-åringen.

– Enorm fysikk



Brækhus mener uansett at Laurén har noe å komme med rent sportslig. Etter 31 seirer av like mang mulige så langt i karrieren, er Brækhus selvfølgelig storfavoritt mot en svensk rival mange mener ikke er en god nok utfordrer.

– Mikaela har en enorm fysikk og en herlig guts. Hun har vært toppidrettsutøver i mange år fordi hun var en god svømmer før hun begynte med boksing. Hun har motorikken i kroppen og har tatt boksingen raskt, sier Brækhus.

Laurén debuterte som 33-åring, og tapte på teknisk knockout mot Brækhus i Rostock i 2010. Siden den gang har den svenske profilen vært meget aktiv, og står nå med 29 seirer på 33 kamper.

– Hvorfor Laurén igjen?

– Hun har snakket og snakket og snakket, og ett sted må man sette grensen. Hun var langt over den grensen i forbindelse med Klara Svensson-kampen, på VGTV, i svenske medier og i sosiale medier. Det som er så fint er at vi kan ta dette oppe i ringen, sier Brækhus.

Det var etter at Brækhus slet med innveiingen før møtet med Klara Svensson i februar at Laurén virkelig fyret løs, men hun har også tidligere vært frempå med negativ omtale av rivalen.

Laurén bokset mot Klara Svensson for et år siden, og tapte på poeng. Det var en fryktelig nedtur for Laurén som før det hadde knockoutseirer mot Ivana Habazin og Jennifer Retzke – to boksere som Brækhus «bare» slo på poeng.

– Er du sportslig kvalifisert til å møte Brækhus igjen, eller handler dette bare om at du har snakket deg til en ny kamp?

– Selvfølgelig er jeg sportslig kvalifisert. Jeg tapte på poeng i en jevn kamp mot Svensson. Det var en kamp der jeg låste meg totalt, og fokuserte på feil ting. Nå kommer jeg inn som en underdog, og har ikke noe å tape.

– Dessuten er jeg en helt annen bokser nå enn i 2010. Da hadde jeg bare et krigerhjerte, ingen taktikk og ingen teknikk. Da handlet det bare om å overleve – nå skal jeg inn for å bokse, sier Laurén.

– Du hevder at Brækhus har stagnert – kan du utdype det?

– Jeg synes ikke hun har utviklet seg, og hun har ikke imponert i de siste kampene. Hun er rett og slett ikke uslåelig. Derfor går jeg for en knockoutseier, for jeg skjønner at det blir vanskelig å vinne på poeng mot en verdensmester på hjemmebane, sier 41-åringen.

Forsinket pressekonferanse

Det tok lang tid før Brækhus og Laurén dukket opp på onsdagens pressekonferanse. Hovedårsaken var at det gjensto noen detaljer i avtalen. Team Brækhus og hennes tidligere promotor Team Sauerland, som nå har Laurén i sin stall, har forhandlet i lang tid.

– Hvilke krav var det som kom helt på tampen?

– Jeg vet ikke hva du snakker om, sier Brækhus og smiler lurt før hun forklarer litt mer:

– Jeg gleder meg til å se Sauerland-gjengen igjen. Vi har hatt en lang dialog, men er endelig enige. Alle er fornøyde nå.

Nisse Sauerland, som ikke var til stede i Oslo, kommer med følgende forklaring på forsinkelsen:

– De (Team Brækhus, red.anm.) ville i siste minutt ha et punkt om omkamp, noe jeg ikke kan si så mye mer om. Men det virket som om de fikk panikk på slutten, og er veldig bekymret for denne kampen. De ville sørge for å være sikret, sier Sauerland til VG.

PS! Kampen mellom Laurén og Brækhus skal vises bak betalingsmur på Viasat og Viaplay Fighting til 299 kroner. Billetter til stevnet kan bestilles her.