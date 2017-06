Brækhus-rival om nakenbilder: – Viktig å vise sensuelle og feminine sider

BERGEN (VG) Erica Anabella Farias (32) viser stolt frem bildene hun har lagt ut av seg selv på Twitter. Nå vil hun kapre tittelbeltene til Cecilia Brækhus (35), og posere lettkledd med dem også.

– Selv om jeg opptrer lettkledd, så betyr det ikke at jeg er vulgær eller at jeg «selger kroppen min». Det er ikke for å få oppmerksomhet, men det er noe personlig for meg. Hele livet mitt vises frem på Twitter-kontoen, sier Farias til VG.

Og det langt ifra alle bildene til Farias som er av den noe dristige sorten. Blant annet er det bilder fra trening, familietreff og ferier. I tillegg til noen bilder med drakten til favorittlaget, Club Atlético Tigre, som holder til i hjembyen Buenos Aires og spiller i den argentinske toppserien.

– Jeg er veldig fotballinteressert. Jeg spilte fotball på et lag i bydelen min da jeg var liten, sier Farias og peker ut bildet av seg selv iført klubbens farger.

Men det er mange av bildene som kan beskrives som «av den sensuelle sorten». Brækhus har tidligere uttalt at hun synes det er trist at kvinnelige idrettsutøvere, også innen kampsport, ofte kaster klærne. Selv har hun takket nei til å stille opp på slike bilder flere ganger.

– Jeg vil bli husket for det jeg har gjort i bokseringen, ikke at jeg kledde av meg. Jeg synes det tar for mye fokus bort fra det sportslige, sa Brækhus til VG så sent som i fjor.

– Jeg ser ikke på det som en dårlig ting å ta slike bilder. Den kvinnelige bokseren er stereotypisk macho, og jeg mener det er viktig å vise sine sensuelle og feminine sider, sier Farias som understreker at hun respekterer synet til Brækhus selv om hun ikke er enig:

– Det er jo litt synd. Cecilia er en utrolig flott og attraktiv kvinne. Om hun hadde vist frem den samme sensualiteten, så hadde det vært vakkert. Men alle boksere skal få verne om sin kropp på den måten de ønsker.

Verdensmester i to vektklasser



32 år gamle Farias, eller «La Pantera» som hun kaller seg, bruker god tid på intervjuet i hotell-lobbyen i Bergen.

En kort spasertur unna ligger Koengen der hun skal bokse mot Brækhus fredag kveld. Ubeseirede Brækhus er storfavoritt, men har selv antydet at Farias er en farlig motstander – og gitt inntrykk av at hun virkelig mener det.

Farias er nemlig verdensmester i super lettvekt, noe hun også viser frem i den omtalte Twitter-kontoen. Farias har blant annet publisert et bilde av seg selv der tittelbeltet, et par boksehansker og hvite støvletter utgjør det noe utradisjonelle antrekket.

– Skal du ta et nytt bilde i samme stil med beltene til Brækhus Cecilias belter hvis du vinner på fredag?

– Ja, med alle! Jeg var så stolt da jeg vant mitt belte. Det endret livet mitt og sørget for at jeg fikk oppleve verden, sier Farias med et stort smil.

Hun hadde først VM-tittelen i lettvekt, som hun sikret seg i 2011. Men så gikk hun på sitt eneste tap i karrieren, svært omdiskutert på poeng mot belgiske Delfine Persoon, i 2014. Noen måneder senere gikk hun opp i super lettvekt og sikret seg WBC-tittelen der istedenfor.

– Folk sier at jeg risikerer mye ved å gå opp en vektklasse og ta denne kampen mot Cecilia, men det var mitt valg. Jeg er sikker på at jeg kan slå henne, og jeg tror ikke hun er sterkere enn meg, sier Farias selvsikkert.

