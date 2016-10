Brækhus om VG-fotografens blinkskudd: – Oppsummerer hele kvelden

OSLO PLAZA (VG) Cecilia Brækhus (35) koser seg stort når hun får se bildet som VGs fotograf tok bare sekunder etter at hun hadde vunnet på knockout mot Anne Sophie Mathis (39).

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 29 kamper - åtte seirer på knockout. * Har fem tittelbelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

VGs fotograf Bjørn S. Delebekk hadde montert et fjernstyrt kamera over bokseringen i Oslo Spektrum - 12 meter over gulvet. Han sto ringside da Brækhus vant på knockout halvveis ut i den andre runden.

Inn i ringen stormer trener Johnathon Banks og sparringspartner Emiliano Casal som har vært meget sentrale i oppkjøringen til kampen for den norske boksedronningen.

– Å herregud! Det bildet oppsummerer hele kvelden, dette er bare ren bokseglede. «Endelig hjemme - endelig», svarer Brækhus på spørsmål om hvilken tittel hun ville valgt til bildet.

GLEDESSCENER: Her er det zoomet inn på bildet der Emiliano Casal (t.h.) og Johnathon Banks tar et godt tak rundt en overlykkelig Cecilia Brækhus. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det var stort for boksing det her, og det eneste jeg ville var at alle skal elske boksing like mye som jeg gjør. Det tror jeg vi fikk til på én kveld. Én kveld så tror jeg hele Norge hadde boksefeber, og det var det eneste jeg ville, forklarer hun dagen etter sin 29. seier av like mange mulige i proffringen.

Slik beskriver fotograf Delebekk sitt eget bilde i dagens papirutgave av VG:

«Liggende i armene til trener Jonathon Banks og sparringspartner Emiliano Casal jubler Cecilia Brækhus i det hun tar imot hyllesten fra 10 000 hjemmefans.

«The First Lady» gir de to gutta mye av æren for knockout-seieren mot Anne Sophie Mathis lørdag kveld. I bakgrunnen hjelpes den franske jenta av dommer Frank-Michael Maass tilbake til sitt ringhjørne. På dommerbordet i forgrunnen ser vi de fem VM-beltene ligge klare til utdeling.

Dagens bilde er tatt med et fjernstyrt kamera plassert sammen med lyskasterne, ca 12 meter over gulvet. Selv står jeg ringside med utløseren til høyre på bildet.

Allerede fredag kveld, 27 timer før kampen, måtte kameraet gjøres klart og monteres i Oslo Spektrum.»

Hyller mannen som har «grisebanket» henne



LIKE BLID: Cecilia Brækhus bar ikke særlig preg av å ha møtt hardtslående Anne Sophie Mathis 14 timer før dette bildet ble tatt på Oslo Plaza søndag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Kan du si litt om hva de to som holder rundt deg på bildet har betydd i oppkjøringen?

– Treneren min Johnathon har tatt boksingen min til et helt nytt nivå. Og så er det Emiliano som har vært sparringspartneren min, og han har gjort meg den største tjenesten man kan gjøre - han har grisebanket meg i to måneder. Jeg har til tider hatt så vondt, men da jeg kom opp i ringen og Mathis traff med slagene, så bare «tok» jeg dem, sier Brækhus.

Ekspertene: – Hun er blitt raskere og mer eksplosiv

Casal er også proffbokser, og er spansk mester i lettvekt. Han har i mange år trent hos den norske veterantreneren Ulf Johansen i Torrevieja der Brækhus har ligget i treningsleir denne høsten.

– En annen bokser ville nok ha blitt rystet av i alle fall to av slagene hun traff meg med i første runde, men etter å ha sparret med Emiliano i så mange uker var det ingenting, legger hun til.

– Hyggelig med kos

– Vi har hatt noen bataljer og konfrontasjoner i ringen. Det har vært direkte ubehagelig, og han har ikke gitt seg heller. Mange gutter ville jo gitt seg når de ser at en jente får juling eller vondt, men han visste hva som ventet i ringen og at det beste han kunne gjøre for meg var å gi meg inn, sier Brækhus og ler.

– Han blir med videre også?

– Ja, men jeg kommer ikke til å sparre så tøft noen gang igjen. Dette var enestående opp mot denne kampen. Det finnes ingen andre boksere i verden som slår så hardt som Mathis. Nå kan Emiliano ta seg en lang ferie! Vi ser jo på bildet at jeg fikk litt kos til slutt, det var jo hyggelig, spøker Brækhus.