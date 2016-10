Brækhus om UFC-sjefens Cyborg-kommentar: – Blir bare enda større

Cecilia Brækhus (35) er fortsatt optimist med tanke på å få til en boksekamp mot MMA-profilen Cris Cyborg (31) - til tross for at UFC-president Dana White garanterer at Cyborg skal møte Ronda Rousey (29) neste år.

Det var i forbindelse med offentliggjøringen av MMA-stjernen Ronda Rouseys comeback at White kom inn på Cyborg, og nå har han gjentatt overfor Fox Sports at den kampen vil toppe et UFC-stevne White omtaler som «tidenes største».

– Realiteten er at Cyborg er fryktelig god og har knust alle. Populariteten hennes er i ferd med å stige. Alle vil ha den (kampen mellom Rousey og Cyborg) her og nå, men det fungerer ikke slik, sier White.

– Jeg lover dere dette, Ronda må komme og fighte 30. desember. Ronda må vinne den kampen, og damen hun møter er ingen enkel motstander. Det er en vanskelig og vrien kamp Ronda har fått i hendene der. Hvis hun vinner den kampen, så kommer kampen mellom henne og Cris Cyborg til å skje. Ronda vil ha den kampen, legger White til.

Rousey har vært borte fra MMA-buret i ett år etter at hun ble knocket ut av den tidligere bokseren Holly Holm.

Drømmer om Cyborg

Lille nyttårsaften er hun tilbake og kjemper om tittelbeltet i bantamvekt mot brasilianske Amanda Nunes. Dersom Rousey vinner den kampen vil hun ifølge White møte Cyborg.

– Cyborg vil ha den kampen, og Ronda vil ha den kampen. Rondas plan er å komme tilbake, vinne tittelen tilbake. Hvis det skjer, så vil Cyborg-kampen definitivt skje, sa UFC-president White da kampen ble annonsert i forrige uke.

Brækhus har etter knockoutseieren mot Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum vært veldig ivrig på å få en boksekamp mot Cyborg - noe hun mener vil få enorm oppmerksomhet også internasjonalt. Uttalelsene fra White bekymrer da heller ikke den norske boksedronningen:

– Dersom Cyborg slår Rousey blir bare en kamp mot henne enda større, sier Brækhus til VG.

Brækhus skal holde MMA-Cyborg varm

Det største problemet er nok uansett at Cyborg har kontrakt med UFC der hun har gått to MMA-kamper og knust all motstand - senest svenske Lina Länsberg.

Tror ikke UFC «låner bort» Cyborg



Den svenske UFC-fighteren Jack Hermansson, som bor og trener i Oslo, var nylig gjest i MMA studio. Der snakket han blant annet om en eventuell kamp mellom Brækhus og Cyborg, men svensken tror ikke UFC-ledelsen vil godta en boksekamp mellom de to kvinnestjernene.

– UFC gjør ikke det. Det har kanskje skjedd to ganger. James Toney og CM Punk kom fra boksing og wrestling, men da er det i UFC - de låner ikke ut fightere til andre organisasjoner. Hvis det skal skje så skal de ha en stor bit av kaka. Det er veldig usannsynlig at det kommer til å skje, mener Hermansson.

– Har du fått klare signaler om at en boksekamp mellom deg og Cyborg kan bli noe av - UFC har aldri godtatt noe lignende før...?

– Alt handler om forhandlinger. Vi måtte legge det litt på is fordi jeg har en «mandatory» (et krav om tittelforsvar mot svenske Klara Svensson fra bokseforbundene, red.anm.), men vi kommer til å plukke opp forhandlingene igjen med en gang det er unnagjort, sier Brækhus optimistisk.

Brekhus understreker at Cyborg har gjort det klart at hun ikke klarer å komme ned i vektklassen til Rousey, og at dersom et oppgjør mellom de to skal bli en realitet så må de trolig møtes på halvveien.

Cyborgs vekt er nærmere Brækhus weltervekt i boksingen som er under 66,7 kilo. Bantamvekt der Rousey går kamp er under 61,2 kilo.

– Jeg tror ikke Rousey kommer til å møte Cyborg, sier Brækhus bestemt.

