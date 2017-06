Brækhus om sykdomsfrykten: – Man kan jo ikke være helt gal

BERGEN (VG) Cecilia Brækhus (35) tok kraftig lærdom av sykdomsproblemene hun mener ødela kampen mot Klara Svensson i februar. Mot Erica Anabella Farias (32) har hun fått forberedt seg maksimalt.

– Det er fantastisk deilig å ha hatt en så god oppkjøring, sier Brækhus til VG to dager før hun bokser mot Erica Anabella Farias på Koengen et par minutters gange fra Bryggen i Bergen.

Onsdag ettermiddag gjennomførte hun en lett treningsøkt for presse og tilskuere i lokalene til Bergen Sparta Bokseklubb. Hun hoppet litt tau, slo litt på puter sammen med trener Johnathon Banks.

– Du har vært ekstra forsiktig i forhold til smitte – kan du si litt hvilke forbehold du har tatt?

– Man kan jo ikke være helt gal, låse seg inn på et rom og ikke ha kontakt med omverden. Men vi dro til Spania for å dra nytte av klimaet der, så har jeg vært nøye med ikke å håndhilse, passer på å bruke Antibac og holde en fornuftig avstand i folkemengder.

Det har tydeligvis fungert bra, for Brækhus har holdt seg helt sykdomsfri. Hun har selv antydet at hun prosentvis var nede på 60–70 av maks kapasitet i kampen mot Klara Svensson i februar. Brækhus vant likevel på poeng, og tok sin 30. seier av like mange mulige i proffkarrieren.

– Så denne gangen er det en 100 prosent Brækhus som går i ringen?

– Denne gangen er det, ja. Det var så viktig å finne tilbake til den gleden i boksingen igjen. Jeg gleder meg skikkelig til å komme i ringen, og vekten er på plass. Den har vi full kontroll på, sier Brækhus som må under 66,7 kilo på torsdagens innveiing.

I tillegg til sykdom fikk nemlig Brækhus også trøbbel med vekten opp mot Svensson-kampen. Nå har hun unngått sykdom i oppkjøringen, og ikke minst er vekten angivelig helt «på stell».

– Nå er det bare å slappe av og få overskudd. Jeg merket at jeg har hatt en tøff treningscamp, men nå er jeg på 80 prosent, og det er akkurat der jeg skal være. På fredag er jeg 100 prosent, og det er da det skal smelle, lover Brækhus.

PS! Fredagens boksestevne sendes bak betalingsmur, og koster 299 kroner. «Battle of Bergen» starter på Viaplay Fighting kl. 20.00.