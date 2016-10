Brækhus om skadefaren: – Det kan skje i Spektrum, det kan skje på gaten

OSLO PLAZA (VG) I går døde den skotske proffbokseren Mike Towell (25) av en hjerneblødning. Tidligere i uken snakket Cecilia Brækhus (35) med VG om farene ved å gå inn i bokseringen, i forkant av det første proffstevnet på norsk jord siden 1981.

Towell ble sendt til sykehus etter å ha blitt slått ned i kampen mot Dale Evans i en kamp i Glasgow torsdag kveld. Towell hadde 11 seirer og én uavgjort kamp som proff før han tapte på knockout mot Evans.

Kjæresten Chloe Cross meddelte på Facebook i natt at kjæresten hadde sovnet inn på sykehuset etter å ha blitt koblet fra respiratoren som følge av alvorlig blødning og hevelse på hjernen.

«Min baby mistet sin far, men han vil bli så stolt av sin far og det han oppnådde» skriver Cross som også forteller at Towell hadde slitt med hodepine i de siste ukene før kampen.

Satt ringside i Stockholm



HAVNET I KOMA: Cecilia Brækhus satt ringside da Frida Wallberg havnet i koma i 2013. Den svenske bokseren har hatt en tung og lang vei tilbake etter skaden. Her er hun gjest hos Fredrik Skavlan i februar 2014. Foto: Fredrik Persson / Tt , NTB scanpix

I juni 2013 satt Brækhus ringside da den svenske verdensmesteren Frida Wallberg ble alvorlig skadet i VM-kampen mot Diana Prazak i Stockholm.

Etter å ha tapt på knockout kollaptset Wallberg i ringen og ble fraktet med ambulanse til sykehuset der hun ble hasteoperert.

– Du satt ringside da Wallberg ble skadet i Stockholm – det er jo noe som kan skje i Spektrum også?

– Det kan skje i Spektrum, det kan skje på gaten, det kan skje i alle idretter når som helst. To biler kan krasje som dette, sa Brækhus til VG da Wallberg-episoden ble tatt opp.

Hun slo hendene sammen for å symbolisere hvor fort det kan skje. Hun er ikke redd for å bli stilt til ansvar hvis det skal skje noe alvorlig lørdag kveld.

– Boksernes sikkerhet står i sentrum



Boksing er risikosport, på lik linje med annen kampsport og idretter. For eksempel har flere syklister omkommet de siste årene - blant annet i Paralympics nylig.

– Men sikkerheten på dette stevnet er under kontroll?

– Sikkerheten i Spektrum er optimal. Ikke bare fordi det er første stevnet på norsk jord, men boksernes sikkerhet står i sentrum.

Wallberg fikk konstatert en alvorlig hjerneblødning. Den svenske bokseren var før ulykken var en høyaktuell Brækhus-motstaner.

Boksekarrieren til Wallberg er definitivt over, mens Brækhus går kamp foran 10.000 tilskuere i Oslo Spektrum i kveld. Motstander er Anne Sophie Mathis, og Brækhus er fullstendig klar over risikoen.

– Det som skjedde med Frida, er livet, og det var en tragisk ulykke. Hele bokseverden fikk en støkk. Vi er alle glade for at hun nå er bedre. Og gravid!

DRIVER RISIKOSPORT: Cecilia Brækhus har aldri lagt skjul på at boksing kan være farlig, men hun er opptatt av at utøvernes sikkerhet skal stå sentralt. Her på trening i Oslo Bokseklubb tidligere i uka. Foto: Helge Mikalsen , VG

Wallberg sto i sommer frem i flere svenske medier og fortalte at hun venter sitt andre barn, og hun trener faktisk lett boksing med sin store mage.

– Utrolig sårt



De ivrigste boksemotstanderne i Norge har vært kritisk til det påstått store skadeomfanget i proffboksing, og det rent etiske ved at to utøvere slår hverandre. I tillegg har dopingtestingen av utøverne vært et meget omdiskutert tema før Brækhus fikk grønt lys til å bokse i Norge.

– Hvordan har dopingkontrollen vært i forkant av møtet med Anne Sophie Mathis?

– Helt topp. Folk må skjønne. Denne dopingdebatten har vært helt «galematias» for vi har jo ikke noe imot å bli testet. Vi ønsker det selv, og at det skal bli fremstilt som at det er et hinder for et stevne er utrolig sårt. Det har vært så mye rundt proffboksing som har vært helt galskap. Nå er det deilig å få avkreftet alle myter med stevnet på lørdag, sa Brækhus til VG tidligere i uken.

– Hva tenker du spesielt på?

– Det er alt mulig. Alt det grumset som har kommet de siste årene. At «alle» er dopet, og at «alt» er korrupsjon og at jeg har blitt kalt voldsforbryter. Noen av disse boksemotstanderne er klin gale.