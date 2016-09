Brækhus om det norske stortalentet: – Hun er noe helt spesielt

Madeleine Angelsen (18) sikret seg i dag medalje i junior-EM, og håper på å være fersk europamester når hun går i ringen foran tusenvis av norske tilskuere på det historiske stevnet i Oslo Spektrum sammen med Cecilia Brækhus (34) 1. oktober.

– Jeg tror ikke jeg klare å forestille meg hvordan det blir å bokse foran så mange tilskuere i Oslo, så jeg får konsentrere meg om det som skjer her i EM først, sier Angelsen på telefon fra Tyrkia der mesterskapet foregår.

MØTES IGJEN: Cecilia Brækhus (t.v.) og Anne-Sophie Mathis poserer på pressekonferansen 2. september. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Det var veldig gøy å vinne kvartfinalen i dag, og nå har jeg noen dager på meg til å lade opp til semifinalen, sier hun etter å ha vunnet 3-0 mot ukrainske Tatjana Dovga i 64-kilosklassen tirsdag kveld.

Brækhus får omkamp mot Mathis i fullsatt Oslo Spektrum

På grunn av den spente politiske situasjonen i Tyrkia er det færre deltagere enn normalt. Semifinaleplassen betyr at 18-åringen er sikret medalje, og med seier i semifinalen mot tyrkiske Cagala Aluc på søndag blir det finale søndag.

Brækhus er på treningsleir i Spania, men hadde akkurat fått rapport om Angelsens seier da VG snakket med henne.

– Jeg er ikke overrasket over at hun gjør det bra. Hun skiller seg ut blant mange talenter, og hun er noe helt spesielt. Hun er oppegående, smart og veldig bestemt. Hun satser for fullt, og er et stort talent, sier Brækhus om Angelsen.

– Madeleine er en av de jeg definitivt skal følge opp og interessere meg for fremover, sier Brækhus.



Artikkelen fortsetter under bildet.

ENORM ERFARING: Madeleine Angelsen har allerede fått litt tid i rampelyset. Her fra pressekonferansen der hun ble presentert som en av bokserne som skal varme opp for Brækhus i Oslo Spektrum. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Den norske boksedronningen er opptatt av at norske talenter skal få sjansen til å oppleve noe stort når hun selv går sin første proffkamp på norsk jord i Oslo Spektrum.

– Det blir en erfaring jeg kommer til å ta med meg videre. Det blir helt fantastisk, sier Angelsen.

Fra arkivet: Brækhus dropper Rio-OL



Angelsen er fortsatt amatør, og er én av tre norske amatørboksere som skal varme opp for Brækhus. I tillegg skal Kevin Melhus gjøre sin proffdebut.

– Det er veldig gøy at Cecilia har kommet på banen. Det er stor for meg at en så profilert bokser og idrettspersonlighet gir meg anerkjennelse. At hun drar oss opp er svært positivt, mener Angelsen som går på videregående skole hjemme i Vestby.

SEIER I FØRSTE KAMP: Madeleine Angelsen og trener Katrin Enoksson poserer etter kvartfinaletriumfen. Foto: Privat

Men 18-åringen har ingen planer om å bli proffbokser med det første. Hennes store mål er OL, EM og VM på seniornivå.

– Det er amatørboksingen jeg har falt for, og jeg utelukker ikke en proffkarriere. Men først skal jeg nå mitt klimaks som amatør. Jeg har for eksempel OL i 2024 i tankene. Selv om det nå er åpning for at proffboksere også kan delta i OL, så er det to forskjellige idretter. Det er som å drive med sprint og maraton samtidig, mener Angelsen.

Generalsekretær i Norges bokseforbund, Erik Nilsen, er overbevist om at tenåringen er en profil for fremtiden.

– Foruten et godt talent for boksing så er hennes beste styrke systematisk målrettet trening med klare mål. EM og VM i kommende år er delmål som brukes godt på vet til hennes store hovedmål Tokyo OL 2020, sier Nilsen til VG.