Brækhus knocket Mathis ut på to (!) runder: - Ikke i mine villeste fantasier...

OSLO SPEKTRUM (VG) Cecilia Brækhus knallet til i hjemkosten og vant over Anne Sophie Mathis i andre runde.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 29 kamper - åtte seirer på knockout. * Har fem tittelbelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

Vi hadde ventet på den første proffkampen i Norge i 35 år. Da tiden var inne, varte kampen alle har ventet på i 3 minutter og 5 sekunder!

Da fikk Brækhus inn flere tøffe slag på sin franske motstander. Mathis fikk et kutt under øyet og tok i mot hardtslående slag. Hun la seg over tauene og dommeren stoppet kampen.

Dermed var det over - 10.000 mennesker i Spektrum og hovedpersonen selv gikk bananas etter sin korteste kamp noensinne, og sin 29. strake seier!

Mens Brækhus løp rundt i ringen og jublet av glede, hyllet Spektrum sin heltinne med sang. Etterpå var det en strålende glad Brækhus som snakket foran alle.

– Blir det en lang kveld?

– Ja, jobben ble jo gjort kanskje kjapt. Jeg er klar for fest, jeg, nærmest ler Brækhus foran det fullsatte Spektrum.

– Hadde du i dine villeste fantasier sett for deg at du skulle vinne på bare to runder?

– Ikke i mine villeste fantasier... Jeg forberedte meg på 10 tøffe runder i hodet.

– Hva skjedde?

– Jeg vet ikke. Det er drillsene jeg og Jonathan har gjort. Jeg har aldri sett på meg selv som en knockout-bokser. Det er takket være denne mannen, sier Brækhus, og peker på trener Jonathan Banks.

– Dette var herlig boksing. Det er dette boksing handler om, sier han.

Har fått rundjuling på trening



Nesten to timer senere er Brækhus fortsatt like glad idet hun ankommer pressekonferansen.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Jeg er overlykkelig... Så glad... Ikke bare på egne vegne, men på hele teamet mitt. De siste årene er det så mange som har jobbet så hardt for dette, så dette er en for teamet. Og så håper jeg det ble et skikkelig show også, sier Brækhus.

– Hva følte du på vei mot ringen?

– Da jeg gikk inn mot ringen, gikk jeg inn i tunnelen min, der ingenting eksisterer. Men da jeg kom opp i ringen... Onkel P hadde laget sang, Michael Buffet var der, 10.000 på tribunen. Det var umulig for meg å ikke la meg påvirke, men det ga meg et skikkelig løft, svarer Brækhus, som beskriver opplevelsen som sitt definitive høydepunkt i karrieren.

Hun startet kampen med å ta imot et par slag, men gjorde til slutt kort prosess. Slik forklarer hun selv «The Homecoming».

– Mathis fikk inn et par slag, rett i kjeven. Grunnen til at jeg klarte å stå der er min spanske sparringspartner, som også var med meg i dag. Han har gjort meg den største tjenesten jeg kan gjøre: rundjult meg på hver trening. Siden jeg har hatt så brutal sparring, så kunne jeg fortsette med min plan. Men jeg kjente at jeg ikke hadde lyst til å ta imot dette i 10 runder, så da satte jeg opp tempoet, forklarer Brækhus.

Vil møte Cyborg



Dette er første gang Mathis taper på knockout siden 1995. Hun har sagt at hun skal legge opp etter kampen mot Brækhus.

– Jeg var helt i ørksa, erkjenner Mathis på pressekonferansen en og en halv time senere.

– Jeg hørte hvinende lyd og så stjerner. Jeg klarte ikke å orientere meg, fortsetter den franske bokseren, som innrømmer at Brækhus var for god for henne.

For det norske bokseesset fortsetter karrieren.

Brækhus er klokkeklar på hvem hun ønsker å møte som neste motstander, selv om hun må møte svenske Klara Svensson i løpet av to kamper. Det er brasilianske Cyborg, som egentlig driver med MMA.

– Vi setter i gang forhandlingene med en gang, så vi får vente å se, sier Brækhus, før hun på ny takker publikum og alle som har muliggjort at drømmen hennes - å bokse på hjemmebane - nå er gått i oppfyllelse.

Svensson er uansett klar.

– Jeg er fortsatt sikker på at jeg kan matche Brækhus. Jeg har en helt annen stil og en helt annen gameplan (enn Mathis). Jeg forstår at hun vil møte Cyborg før meg. Det vil være interessant. Men jeg vil bare møte henne. Det var herlig stemning her i dag, så jeg drar gjerne til Norge, sier Svensson til VG.

Klitsjko-ros



Én av de som var til stede, var tidligere tungvektsmester Vladimir Klitsjko. Han lot seg imponere.

– Jeg var veldig imponert over Cecilia, ikke overrasket. Hun viste at hun er verdens beste, sier han til det norske pressekorpset etter kampen. Da hadde han akkurat klem sin K2-kollega og gratulert henne med seieren.

– Publikum var fantastisk! Man kunne se at folk her elsker boksing. Jeg kan bare tenke meg hvor stor interessen vil bli neste gang hun arrangerer kamp i Norge, svarte Klitsjko på VGs spørsmål om hva han synes om atmosfæren på det norske stevnet.

Han synes det var riktig å stoppe kampen.

– Det var riktig å stoppe kampen. Motstanderen fikk et kutt over øyet, man ønsker ikke å drepe noen i ringen. Cecilia slåss som en tungvekter, smilte Klitsjko.

Brækhus om mulig Cyborg-oppgjør: - Tenner meg veldig

GLEDE: Cecilia Brækhus var overlykkelig etter å ha knocket ut Mathis. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Statsministeren ropte de inn

Det ble elektrisk da 10 000 nordmenn endelig fikk se det de hadde kommet for å se; Cecilia Brækhus hjemme i Norge i sin 29. proffkamp - den første kampen i landet siden 1981. Boksestatsminister Erna Solberg fikk mikrofonen:

– «Take it away», sa hun.

Og dermed kunne de to bokserne entre ringen. Publikum, skrek, sto, lyste med mobilene og hyllet festen store midtpunkt. Brækhus var tydelig fokusert og sto med øynene lukket under hele nasjonalsangen - da Rein Alexander var ferdig med siste tone skrek Norges boksedronning til publikum.

Brækhus beholder alle sine fire mesterbelter og har nå vunnet sine 29 proffkamper. Ikke minst; den første i hjemlandet.