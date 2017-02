OSLO (VG) Den tidligere treneren til Cecilia Brækhus (35) ble et hett tema på onsdagens pressekonferanse. Seansen endte med at bergenseren havnet i en heftig ordkrig med promotor Nisse Sauerland.

– Jeg fikk helt sjokk. Jeg ante ikke at Nisse Sauerland var så bitter. Jeg ante ikke at dette skulle komme, sier Cecilia Brækhus til VG, etter den opphetede pressekonferansen.

Les også: Dette er Klara Svensson

– Ikke sa takk til ham

For en pressemelding, sendt ut av Brækhus' tidligere promotor, Team Sauerland, tidligere på dagen, ble umiddelbart tema under pressekonferansen i Oslo bokseklubb:

– Da jeg begynte med å trene henne var hun helt fersk, men hun lyttet til mine råd og ble verdens beste kvinnelige bokser. Derfor kan jeg bare riste på hodet når Cecilia sier at hun endelig har funnet seg en god boksetrener. Hun burde skamme seg! Innerst inne burde hun vite hvem hun skal takke for sin store karriere, var noe av det Brækhus sin eks-trener, Ulli Wegner (74), sa i pressemeldingen.

– Ulli har aldri sagt noe sånt. Dette kommer fra Sauerland-brødrene som fremdeles er såre. De oppfører seg som noen bitre ekskjærester. De er sure for at deres store stjerne dro, og at hun nå klarer å lage større show enn det de klarer, sa Brækhus, rettet mot promotor Nisse Sauerland, som satt i salen:

– Jeg tror Ulli kanskje kommer til Oslo fredag. Han kan svare selv. Hvorfor skal jeg sette ut sånne uttalelser, spurte Sauerland.

DEN GANG DA: Cecilia Brækhus sammen med sin tidligere trener Ulli Wegner. Nå har han kommet med noen oppsiktsvekkende uttalelser. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hvorfor skulle Ulli si noe slikt? sa Brækhus.

– Sikkert fordi du aldri sa takk til ham, vi i Sauerland ga deg mye, sa Sauerland.

– Jeg har takket ham. Det kan du lese i alle intervjuer jeg har gjort. Jeg trengte ny motivasjon og ville være min egen promotor. Derfor dro jeg fra Sauerland, sa Brækhus.

Bakgrunnen for krangelen er et bittert brudd mellom Cecilia Brækhus og promotorselskapet Sauerland i 2015. Da hadde de jobbet sammen siden 2007. Nå møtes de altså igjen, ettersom at Brækhus-motstander Svensson representerer Sauerland.

Bakgrunn (VG+): – Hun er den farligste kvinnen

– Er de nervøse?

Og den verbale kampen er altså godt i gang. Trenere, promotorer og boksere kaklet løs i munnen på hverandre onsdag.

– Hvorfor lager Sauerland så mye støy? Er de nervøse? Sånt mentalt spill bare tenner meg, jeg er klar. Nå går alt bare utover Klara i ringen, stakkars. Foran 10 000 mennesker. Etter det jeg så på treningen i dag, er jeg sikker på at jeg kan få henne ned, sa Brækhus.

– Jeg er ikke innblandet i pressemeldingen fra Team Sauerland. Jeg konsentrerer meg kun om min egen trening. Jeg kan ikke uttale meg om det, sa Svensson.

Kranglet om biceps

Og den norske verdensmesteren ble ytterligere provosert da Svenssons trener, Joey Gamache, mente at Brækhus slåss stygt i ringen. Han mente at Anne Sophie Mathis ble slått i bakhodet under hennes forrige kamp, derfor lovet den meritterte treneren å ta en prat med dommeren.

VGTV: Se Brækhus-knockouten mot Anne Sophie Mathis og døm selv

– Bare se på opptaket fra kampen, du følger ikke reglene, sa Gamache.

Leste du denne? Brækhus: Skal holde MMA-Cyborg varm

– Å, herregud! Joey, du er en idiot! Dette er mye av grunnen til at jeg dro fra Sauerland. Dere synker på et så grusomt nivå, jeg kan ikke vente til fredag, sa Brækhus, som antydet at hennes svenske motstander ikke hadde kraft i slagene sine.

– Hvordan vet du det, kan du ikke se bicepsene mine, spurte Svensson.

– Du har ingen biceps, smelte det fra Brækhus.

– Du må få briller, sa Svensson.

– Ja, jeg må få briller for å se dine biceps, smilte bergenseren.

DEN GANG DA: Cecilia Brækhus og hennes daværende promotor Nisse Sauerland i 2014. Nå er tonen en helt annen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Tror jente-faktor spiller inn

Etter at den opphetede fellesseansen sto hun ansikt til ansikt med sin tidligere sjef.

– Hvorfor ringte du aldri, var det siste Nisse sa til meg nå. Jeg ante ikke at de var så bitre, sier Brækhus til VG.

– Tror du ikke Ulli Wegner har sagt det som står i pressemeldingen?

– Jeg kjenner de Sauerland-guttene så godt. På det personlige plan så er ikke dette Ullis egne ord, mener hun.

– Snakket du med Sauerland da du forlot dem den gangen?

– Jeg snakket med dem og prøvde å forklare hvorfor jeg dro den gangen. Men det spiller ikke noen rolle hva jeg hadde sagt. De var så sure. Jeg tror den faktoren om at jeg er jente også hadde en del å si. Det er jo veldig, veldig synd.

– Hva slags forhold har du til Ulli Wegner i dag?

– Han er en fantastisk trener.

Les også: Slik ble den forrige boksefesten

BICEPS-KRANGEL: Cecilia Brækhus (t.v.) og Klara Svensson ertet hverandre på pressekonferansen onsdag. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

1,06 i odds

Klara Svensson står med 17 seirer og ett tap i karrieren, og hun tok en solid seier i svenskeduellen mot Mikaela Lauren i fjor høst - et oppgjør som handlet om retten til å få møte Brækhus.

Brækhus har 29 seirer på like mange kamper og er rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse. Bergenseren, som legger sine fem mesterbelter i potten, er uansett storfavoritt - flere bookmakere har Brækhus-seier til lusne 1,06 i odds.

Les også: Brækhus' drømmemotstander frikjent for doping

PS! Fredagens hovedkamp sendes bak betalingsmur på Viaplay Fighting, og koster 299 kroner. Tim-Robin Lihaug, Kai Robin Havnaa og Alexander Hagen skal også i aksjon på gratissendingen som går på Viasat 4 og Viaplay. I tillegg skal flere norske amatørboksere i aksjon på stevnet.