BERGEN (VG) Cecilia Brækhus (35) kom hjem til sine egne og skuffet dem ikke. Erica Anabella Farias (32) var i realiteten sjanseløs.

En tydelig rørt Brækhus brast ut i gråt etter at triumfen var klar. Hjemmeyndlingen tok en suveren poengseier og beholdt sine VM-belter.

Cecilia Brækhus satte alle sine VM-titler på spill i Bergen. Møtet med argentinske Erica Anabella Farias fredag kveld var første gang hun gikk en proffkamp i hjembyen, der det var rosa himmel og oppholdsvær.

– Dette er veldig emosjonelt. Bergen er hjemme, sa Brækhus til stor jubel etterpå.

Høydepunktet

– Dette er det største jeg har vært med på. Dette er høydepunktet i karrieren min til nå, sa hun i arenaintervjuet som ble vist på Viasat.

– Det har vært beinhardt arbeid hver dag, og så kommer bergenserne og topper det - og gjør at hvert eneste sekund er verdt det. Dette er uvirkelig. Jeg vet ikke hvordan en skal toppe dette.

– Kanskje vi kan ta med alle bergenserne til Las Vegas? Vi reiser til Las Vegas, foreslo Brækhus og fikk stor jubel.

Store deler av kampen ble riktignok ikke noe fyrverkeri, og det ble mye holding. Jevnt over ble det et ganske tamt oppgjør.

Blant publikum var det en halvfornøyd summing inntil ringdommeren løftet Brækhus' venstre arm i været. Da løsnet det også ute blant publikum, som hyllet bysbarnet for alt det var verdt. Brækhus er dermed oppe i 31 seirer, åtte av dem på knockout.

Dommerstemmene var 99-91, 99-91 og 98-92.

Helrød Brækhus

Både Kongen, Dronningen og Vladimir Klitsjko var invitert, men Brækhus måtte nøye seg med hyllesten fra snaut 8000 bergensere.

– Jeg har stor respekt for Farias, sa den norske boksehelten etterpå.

Cecilia Brækhus - for anledningen i helrødt (Brann-farger?) - opplevde at Farias gikk uredd ut fra start. Men det ble tidlig klart at den norske kvinnen var klart best bokseteknisk.

Etter en noe tam åpning, fikk Brækhus inn en bra treffer i tredje runde med en uppercut. Farias lot seg imidlertid ikke ryste, og i fjerde runde hun igjen offensivt til verks – men også dette ble Brækhus' runde. Slik fortsatte det også i runde nummer fem.

Vaklet i knærne

– Det virker som om Cecilia har funnet ut av Farias nå, sa Thomas Hansvoll som ekspertkommentator på Viasat.

Farias vaklet litt i knærne i sjette runde, men klarte å hente seg inn igjen.

– Denne runden kostet mye for begge to, fastslo Hansvoll etter den tøffe sjuende runden.

– Bensinnåla er snart nede på det røde.

Det var tydelig at Cecilia Brækhus hadde full kontroll poengmessig, og hun ville ikke ta noen sjanser. Farias skjønte nok også at hennes eneste sjanse lå i en knockout.

Brækhus hadde god kontroll, men etter matchen var det tydelig at også hun hadde tatt imot en god del.

Hadde 30 strake seirer

I ti år har Brækhus banket verdens beste kvinnelige boksere og lagt beslag på alle tittelbeltene i vektklassen sin.

De 30 proffkampene før fredag kveld hadde alle endt med seier. Bataljen på Koengen mot argentinske Farias skulle likevel trumfe alt. Ifølge anslagene var det knapt 8 000 tilskuere.

Først var det på bergensk vis «Nystemten». Så la verdens mest kjente ringannonsør, Michael Buffer, listen. Han kom tidlig i uken til Norge for å se fjordene før boksekampen.

Sterk statistikk

Brækhus ventet lenge med å skride inn på arenaen, mens argentineren bare måtte vente i ringen.

Til slutt kom hun, akkompagnert av Lars Vaular og «Eg e fra Bergen». Lavrans Solli bar det norske flagget for Brækhus.

Erica Anabella Farias hadde imponerende tall å vise til før det braket løs i Bergen. På 23 kamper hadde hun bare tapt én gang, og ti av seirene hadde kommet på knockout.

– Hun vet ikke hvordan tap skrives, fastslo Roar Petajamaa på forhånd på Viasat-sendingen.

– Farias' eneste sjanse til å vinne er at hun knocker Cecilia ut, og det har hun kraften til å gjøre, sier Klara Svensson til VG. Svensken har møtt begge.