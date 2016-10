Brækhus forklarer: Vil møte MMA-monsteret - ikke Svensson

OSLO SPEKTRUM (VG) Øverst på ønskelisten til Cecilia Brækhus (35) står den brasilianske MMA-utøveren Cristiane «Monsteret» Cyborg (31). Hun er mildt sagt lite lysten på å møte svenske Klara Svensson (28).

– Off, Klara står litt i veien nå, altså. Hun gjør det. Men hun er førsteutfordrer. Må jeg møte henne, så må jeg møte henne, sa Brækhus til pressen i natt.

DRØMMEDAMA: Cris Cyborg (t.h.) er neste motstander i bokseringen hvis Cecilia Brækhus får bestemme helt selv. Her er hun på en pressekonferanse før møtet med svenske Lina Länsberg. Foto: Eraldo Peres , AP

«The First Lady», som hun ble døpt i tyske Team Sauerland, virker ikke spesielt interessert i å møte Svensson. I en periode bokset de to samtidig for det det tyske promotorselskapet.

Hun fikk navnet «The Swedish Princess», og Brækhus har tidligere sagt at hun kan «slå Svensson med én arm på ryggen».

– Skal du fortsatt gå mot henne med én arm, eller bruke begge?

– Hehe, hun må jo få en sjanse da, så jeg vet ikke helt. Neida, vi får se. Akkurat nå må jeg sette meg ned med teamet, og så får vi se veien videre.

Svensson satt ringside og fikk se Brækhus knuse Mathis i andre runde. Den franske knockoutmaskinen fikk rett og slett juling. Mathis innrømmet at dommeren gjorde rett i å stoppe kampen fordi hun «så stjerner og hadde pipelyder i ørene». Svensson lot seg likevel ikke skremme.

– Det var imponerende, oppsummerte 28-åringen overfor det norske pressekorpset.

– Hadde du trodd at hun skulle vinne på knockout, og så tidlig?

– Nei, ikke så tidlig. Det var overraskende.

– Er du fortsatt sikker på at du kan matche Cecilia Brækhus?

– Ja, det er jeg faktisk - utrolig sikker på det. Jeg har en helt annen stil og en helt annen gameplan, sa Svensson.

Cyborg - omtalt som Monsteret og Verdens farligste kvinne - spurte fansen på Twitter i natt om hun bør gå boksekamp mot Brækhus, eller møte Ronda Rousey i MMA-buret:

Brækhus er ikke like sugen på Norge mot Sverige - noe som trolig ville generert bra med interesse både her og hos våre naboer.

– Jeg har jo gitt uttrykk for at en megafight mot Cyborg er drømmen, men må jeg rydde Klara av veien først, får det bare bli sånn. En norsk-svensk duell er alltid morsomt, men drømmen er Cyborg og det blir stort, sa Brækhus til VG i natt.

– Da er det det amerikanske og brasilianske publikum du er ute etter å vise deg frem for?

– Da får vi breaket det amerikanske publikummet til gangs, ja.

Det er for ordens skyld snakk om en boksekamp mot Cyborg - ikke MMA, selv om Brækhus tidligere har lekt med tanken.

KAMPSUGEN: Klara Svensson lot seg ikke skremme av Cecilia Brækhus. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Svensson skjønner godt at Brækhus vil ha en kamp mot Cristiane (Cris) Cyborg, som har et stort navn i USA og Brasil.

– I en mellomkamp før det obligatoriske mandatory-møtet (førsteutfordrermøtet) mot meg, forstår jeg det. Det finnes utrolig mye PR-verdi i en sånn kamp. Cyborg er stor i UFC, og vil hun opp og bokse så kan det vel være interessant for både UFC og proffboksingen, sa Svensson.

Tror kampen er mulig å få til



I Oslo Spektrum satt også K2-promotor Tom Loeffler. Han er en av verdens mektigste boksesjefer, og styrer blant annet karrierene til Vladimir Klitsjko og knockoutmaskinen Gennady Golovkin. Sistnevnte anser mange som verdens beste bokser akkurat nå. Amerikaneren fungerer også som en promotor for Brækhus. Loeffler var begeistret for det han fikk se på sitt Norges-besøk.

– Jeg synes Cecilia var helt fantastisk i kveld, sier Loeffler til VG.

Han vil gjerne la boksedronningen slå seg inn i det store boksemarkedet i USA. Trolig havner en potensiell kamp mot Cyborg på hans pult, noe som også kan bli utfordrende i forhold til Cyborgs kontrakt med MMA-arrangørene i UFC.

– Jeg tror det er mulig å få til en slik kamp, med bokseregler. Fansen og interessen rundt kampen kan gjøre dette til en realitet, sa promotoren natt til søndag.

– Er det riktig å sette en MMA-fighter opp mot en bokser, blir det gode vilkår for en god kamp?

– Det kommer an på hva media og fansen vil se. Cris Cyborg har et stor navn og Cecilia er verdens beste bokser, fans drømmer ofte om slike kamper, så jeg tror det ville vært meget interessant, svarer han, og presiserer at han tror svenske Klara Svensson er neste motstander, med tanke på at hun er satt opp som utfordrer av bokseforbundet WBC.

– Jeg tror det er et stort potensiale for Cecilia i USA. Vi så hvordan det gikk med Ronda Rousey (MMA-stjerne). Jeg tror hun kan få folk til å åpne øynene for boksing. Hun er attraktiv og markedsvennlig, og bokser med stor IQ i ringen. Jeg tror hun kan bli populær i USA.

I statene kan det blir aktuelt å sette henne opp på samme stevner som de store stjernene i K2-stallen.

– I februar gikk hun kamp på vårt Marco Huck-stevne i Tyskland. Hun kan komme til Klitsjkos kamper - eller Gennady Golovikins stevner som vises på HBO. Men hun er jo så populær her. Ifølge Morten Andreassen (Brækhus-advokat/styreleder) vil neste kamp bli her i Oslo igjen. Og kanskje kan vi få til noe i USA etter det for å introdusere henne til markedet der, utdyper Loeffler.