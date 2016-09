Brækhus før møtet med Mathis: – Det kan gå til helvete

Cecilia Brækhus (34) følte en stor lettelse da hun kom seg unna den enorme slagkraften til Anne Sophie Mathis (39) i 2012. En ny kamp mot knockoutmaskinen har ikke stått øverst på ønskelista.

– Dette handler om å gi publikum noe helt spesielt når det er et historisk stevne. Det er jo ikke det at jeg har lyst til å møte Mathis, men dette er en kamp som ikke trenger «hyping». Det sier seg selv at dette er det ultimate jeg kan møte nå, sier Brækhus til VG få dager før det smeller. Bokstavelig talt.

VGTV: Brækhus om ny OnklP-låt: – Så stort at det blir litt kleint

Lørdag kveld går hun i ringen for 29. gang i proffkarrieren, og for første gang på norsk jord. Over 10.000 tilskuere fyller Oslo Spektrum til randen i stevnet som har fått navnet «The Homecoming», og ubeseirede Brækhus skal opp mot Mathis for andre gang.

Den franske bokseren har vunnet 23 av sine 27 seirer på knockout, og hennes slagstyrke skiller seg kraftig ut.

– Når det gjelder Mathis og slagkraft, så er hun på ett nivå og alle andre under. Hun kan avslutte en kamp når som helst, sier Brækhus.

– Hun slår ut motstanderne med en slik kraft at det er damenes Mike Tyson, sier Viasats bokseekspert Roar Petajamaa.

Brutal Holm-knockout



Holly Holm vet i alle fall godt hva Brækhus snakker om. Den amerikanske stjernen, som nå har gått over til MMA, fikk besøk av Mathis i hjembyen Albuquerque i desember 2011. Det ble en fryktelig brutal affære foran sjokkerte hjemmefans.

HAR BANKET OPP HOLM: Anne Sophie Mathis (t.v.) knuste Holly Holm i desember 2011, men tapte på poeng i juni 2012 der dette bildet er tatt. Foto: Pat Vasquez-cunningham , Zuma Press

Ringdommeren lot det gå alt for langt da Mathis rett og slett smadret Holm som ble slått ned flere ganger før hun endte opp blodig og bevisstløs i tauene.

Fra VGTV-arkivet: – Her ser Brækhus skandalekampen

– Veldig, veldig dårlig jobb av dommeren og ringhjørnet. Stakkars jente - denne kampen skulle vært stoppet lenge før, sa Brækhus til VG da hun fikk se knockouten den gang.

– De risikerer helsen hennes, og det er veldig trist for boksesporten, la hun til.

I juni 2012 fikk Holm en revansj da hun vant noe omdiskutert på poeng i returkampen i Albuquerque. Tre måneder senere tok Mathis turen til Frederikshavn for å møte Brækhus. Det endte som kjent med poengseier til Brækhus i en jevn og tøff kamp - et klassisk oppgjør mellom teknikeren Brækhus og sluggeren Mathis.

– Det er det ultimate kicket for en adrenalinjunkie som meg å møte Mathis. Jeg har forberedt meg spesifikt på at jeg møter den slagkraften, og har blant annet sparret mye med en mannlig bokser i Spania, sier Brækhus som tydeligvis er klar over at hun kan gå på den samme smellen som Holm.

– Det kan jo bli en kjempenedtur foran over 10.000 tilskuere. Jeg går «all in» - det kan gå bra, men det kan gå til helvete også...

Viasats bokseekspert Thomas Hansvoll beskriver Mathis slik:

– Det er ganske enkelt - Mathis har det som ingen andre kvinneboksere har for øyeblikket; en enestående knockoutkraft. Det er måten hun klarer å få med seg kroppen i hele slaget, rotasjonen og flere ting som gjør at det blir veldig hardt, sier Hansvoll til VG.

– Treffer hun skikkelig, så går Cecilia ned. Spørsmålet er hvor god form hun er i, og hvor sulten hun er, legger Hansvoll til.

VGTV: Se Viasat-ekspertene Roar Petajamaa og Thomas Hansvolls vurdering av Mathis!

Artikkelen fortsetter under bildet.

KNOCKOUTMASKIN: Cecilia Brækhus vet utmerket godt hva som er den fremste styrken til Anne Sophie Mathis (t.h.). Her fra pressekonferansen på The Thief i Oslo tidligere i september. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Han tror Mathis nærmest hadde gitt opp å få møte Brækhus igjen, og at det er mye av årsaken til at den franske bokseren bare har gått tre kamper siden det forrige oppgjøret mot Brækhus.

– Cecilia har jo også vært lite aktiv de siste årene på grunn av skader, så jeg tror ikke det har så mye å si, sier Hansvoll.

Brækhus om det norske stortalentet: – Hun er noe helt spesielt

– Hvordan vil du beskrive forskjellen på de to bokserne?

– Cecilia er en mye mer komplett bokser og god på alt. Mathis er først og fremst bra på å fighte, men har som nevnt en fantastisk knockoutteknikk.

– Er det noen mulighet for at Brækhus kan vinne på knockout?

– Ja, for all del. Etter ryktene har samarbeidet med trener Banks begynt å gi resultater, så får vi se hvordan det slår ut, sier Hansvoll.

Brækhus har syv knockoutseirer på 29 kamper, og Mathis har bare tapt på knockout én gang - i sin andre proffkamp i 1995.

Sparret med Namus



Brækhus har ladet opp til gigantkampen i spanske Torrevieja sammen med trener Johnathon Banks. Der har også Brækhus seneste motstander, uruguayanske Chris Namus, vært for å hjelpe til med sparringen.

HAR HJULPET TIL: Cris Namus (t.v.) tapte på poeng mot Cecilia Brækhus i februar. Nå har hun vært i Spania og sparret med Brækhus. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Namus har vært til veldig god hjelp. Hun har gått opp en del i vekt siden vi bokset, og er en ressurs både i og utenfor ringen, sier Brækhus før ankomst til Oslo.

Onsdag er det pressekonferanse i hovedstaden, og da starter det virkelige kjøret for den norske boksedronningen som fyller 35 år samme dag.

– Jeg har skjøvet alt kaoset fra meg nå, men når jeg kommer til Oslo blir det galskap. Det trykket som venter meg vil være større enn noe jeg har opplevd i hele mitt liv. Det kommer til å bli helt fantastisk, sier Brækhus.

Trener Banks, som også har ansvaret for tungvektstjernen Vladimir Klitsjko tror det enorme publikumstrykket i Spektrum vil løfte Brækhus.

– Hvis hun har forberedt seg riktig, så kan hun hente energi fra publikum. Det hun får oppleve nå er rett og slett «awesome», sier Banks til VG.

– Har dere terpet spesielt på det med slagkraften til Mathis?

– Uansett hvem som er motstanderen, så forbereder vi oss spesifikt på dens egenskaper. Det er klart vi har jobbet med styrken til Mathis. Hun er en «hardhitter» som kommer for å skade motstanderen. Det har hun gjort før, og Mathis vet utmerket godt hva hun er i stand til å gjøre.

PS! Lørdagens boksekamp sendes direkte på TV3. Brækhus er ventet å gå i ringen rundt kl. 22.