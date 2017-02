OSLO/OSLO SPEKTRUM (VG) Verdensener Cecilia Brækhus (35) ble rystet i starten, men derfra og ut var svenske Klara Svensson (29) rimelig sjanseløs.

– Jeg vil bare si én ting. Beklager at jeg ikke kunne gi dere en knockout. Jeg var helt tom etter fjerde runde på grunn av vektkuttet i badstuen i går, sa Cecilia Brækhus mens hun snakket til 10 000 tilskuere i Spektrum.



Les også: Brækhus' drømmemotstander frikjent for doping

– Tøffeste jeg har vært gjennom

Selv om smilet nesten gikk rundt hele ansiktet, sa 35-åringen at hun hadde «helt jævlig». Boksedronningen fortalte at ukene frem til kamp har vært meget utfordrende.

– Jeg har vært småforkjølet i hele vinter. Det har påvirket både trening og vekt. Jeg har hatt en motstander som har motivert meg hele veien. Mentalt er det vel egentlig det tøffeste jeg har vært igjennom, sa Brækhus.

– Og fremtiden - kan du røpe noe?, spurte Viasats reporter.

– Den går til Bergen, sa Brækhus og jublet.

Trolig tenker hun på at neste proffkamp skal arrangeres i hjembyen. Brann Stadion har vært nevnt som et meget hett alternativ når boksedronningen en gang vender hjem. Aktuelle motstandere kan være argentinske Erica Farias fra vektklassen over eller MMA-stjernen Cris Cyborg, sistnevnte har Brækhus drømt om å møte lenge.

SVENSKEN SLÅTT GUL OG BLÅ: Klara Svensson (t.v.) kom til kort mot Cecilia Brækhus i Oslo Spektrum. Foto: , Trond Solberg

30 av 30 mulige

Klara Svensson imponerte og yppet seg litt fra start i Spektrum. Så viste Cecilia Brækhus sin suverene klasse og malte i stykker sin svenske motstander gjennom de åtte neste rundene. Men knockouten, som Brækhus hadde drømt om, kom aldri. I stedet ble det en klar poengseier.

– Klara ga henne god kamp. Men Cecilia vant jo ni av ti runder, så det er jo overlegent, sa Viasat-ekspert Thomas Hansvoll.

Dommerne ga Brækhus: 99-91, 99-91 og 100-90.

Brækhus har nå gått 30 proffkamper og har vunnet alle sammen. Hun beholder alle sine fem mesterbelter.

Les også: Sjokktap for Lihaug

Rystet Brækhus

Det var elektrisk stemning i hovedstadens storstue da kveldens høydepunkt endelig kom i gang ganske nøyaktig klokken 23.40.

Det var en fartsfylt start der begge boksere fikk inn slag på hverandre. Og i andre runde ble Brækhus rystet: Svensson fikk inn en rett høyre i tinningen til hjemmefavoritten, bergenseren knakk i knærne, men klarte å holde seg på beina. Svensken vant runden.

Les også: Dette er Klara Svensson

– Jeg synes ikke Cecilia bokser særlig bra her, sa Hansvoll da.

Verdenseneren kom seg opp igjen etter den lille støkken hun tok. Hun vant tredje runde og Svensson så allerede da meget sliten ut.

– Vil ikke gi Cecilia den gleden

Og fra fjerde runde og utover fikk Brækhus virkelig kampen inn i sitt spor, og banket inn gode treff, spesielt de siste sekundene. Og man kunne se at svensken begynte å bli tappet for energi.

– Klara ser litt vimsete ut nå, Cecilia bare kverner på, sa Hansvoll i femte runde.

Etterpå ble det altså bare et tidsspørsmål om hvor lenge «The Swedish Princess» orket å være i ringen.

VG-kommentator: Bokseseier med slagside

– Jeg tror at alt handler om å ikke gå ned nå, for Klara. Hun vil ikke gi Cecilia den gleden, sa Hansvoll.

Brækhus bokset veldig sidestilt gjennom kampen, med en lav venstre hånd og fikk prikke inn poeng med flere «jabs». Hun hadde full kontroll etter hvert, selv om boksingen ikke var fantastisk.

Svensson kom voldsomt ut i runde ni, men kraften i slagene var borte. I stedet tok hun noen saftige karameller. Likevel overlevde hun 10 runder mot verdens beste kvinnebokser.

Svensson så helt utkjørt ut da hun fikk av seg hanskene etter kampslutt.

Se Hansvolls oppsummering av kampen:

Måtte klare seg uten treneren

Det var uansett en imponerende kamp av den svenske utfordreren. Svensson fikk en lite ideell oppladning: treneren hennes, Joey Gamache, måtte melde forfall til kampen grunnet sykdom. Dermed fikk han ikke bistå sin elev i det som var karrierens definitivt største kamp.

Det var garantert et handicap.

Les også: Skjeller ut Brækhus: – Hun burde skamme seg

Verbal kamp og kaos i forkant

Seieren ble en herlig oppreisning for Brækhus. De to bokserne har hatt en temperaturfull oppladning i forkant. Det startet på pressekonferansen onsdag der Brækhus og hennes tidligere arbeidsgiver, promotor Nisse Sauerland, havnet i åpen krangel foran pressen. Etterfulgt av at bergenseren bemerket størrelsen til bicepsmusklene til svensken, før det toppet seg da Svensson-trener Gamache ga beskjed om at han skulle ta seg en prat med kampdommeren. Grunnen var at han mente Brækhus slåss skittent. Ordvekslingene tente Brækhus ytterligere, kunne hun melde.

Les også: Ordkrigen før kampen

Og dagen før kamp ble det mer kaos da Brækhus fikk problemer med å klare kampvekten. Selve innveiingen ble utsatt med halvannen time, før Brækhus måtte gå på bakrommet sammen med vekten og kontrollørene, der kastet hun de siste grammene i form av klær for å bli godkjent til fredagens kamp. Etter kampslutt kunne hun altså fortelle at dette tærte på kreftene i ringen.