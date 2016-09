Brækhus etter intens innveiing før storkampen: – Det blir moro!

OSLO SPEKTRUM (VG) Cecilia Brækhus (35) var alvorlig og konsentrert da hun sammen med motstander Anne Sophie Mathis (39) ble innveid foran matchen lørdag kveld.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 28 kamper - syv seirer på knockout. * Har fem tittelbeltelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

Brækhus setter VM-titlene sine på spill mot franske Mathis i det første profesjonelle boksestevnet på norsk jord på 35 år. Kampen blir kalt «the homecoming».

Mathis veide 66,3 kilo, mens Brækhus veide 66,6 kilo. Den norske boksedronningen er ubeseiret på sine 28 proffkamper til nå, virket som forventet ekstremt forkusert før sin første kamp på hjemmebane.

– Det gikk veldig greit. Vekten er på plass, og da kan jeg slappe av og få i meg mat o væske. Så skal jeg og Johnathon (Banks, treneren til Brækhus) ha en liten treningsøkt, og så er det ikke så veldig mye mer å si om det, sa Brækhus rett etter innveiingen.

Anne Sophie Mathis * Født: 13. juni 1977 i Frankrike. * Høyde: 180 cm * Ble proffbokser i 1995 og gikk to kamper (ett tap) før hun var borte fra ringen i åtte år. * Gjorde comeback i 2003, og har vunnet 27 av sine 31 proffkamper. Hele 23 av seirene er knockout. * Har hatt flere VM-belter i super lettvekt, weltervekt og super weltervekt.

– Det blir helt kanon! Mathis er i toppform, og jeg er i form. Vi har 10.000 tilskuere her, og det kommer til å smelle ganske bra, la hun til.

– Hva slags inntrykk fikk du av Mathis oppe på podiet der?

– Hun er i form, og jeg hadde ikke ventet noe annet. Dette blir ikke enkelt, men det er jo derfor jeg har hentet henne inn. Hun er den eneste som kunne vært en verdig motstander på et sånt arrangement som dette.

– Det var et intenst blikk der fra begge to...

– Hehe, det blir moro dette!

Verdenskjente Michael Buffer er hentet inn som ringannonsør til det historiske stevnet. Han kommenterte også innveiingen.

KLARE: Thomas Hansvoll (t.v.) og den legendariske ringannonsøren Michael Buffer. Foto: PER OPSAHL

– Dette handler om å kåre den ubestridte verdensmesteren. Vær klar over at det ikke er noen annen ubestridt mester, verken mann eller kvinne, nå, sa den legendariske stemmen.

29. juni i år kunne den norske verdensmesteren stolt fortelle at hun var klar for å bokse i Oslo Spektrum den 1. oktober. Litt senere ble det klart at motstander ville bli Mathis.

Interessen for kampen har vært enorm, og over 10 000 mennesker har betalt fra 690 kroner til flere tusen kroner for å se Brækhus i aksjon på norsk jord for alle første gang som proff.

Tungvektsstjernen Vladimir Klitsjko (40) er blant dem som kommer til å være ringside i Oslo Spektrum lørdag kveld. .

Brækhus og Klitsjko har samarbeidet i halvannet år. Etter at den norske boksestjernen avsluttet avtalen med sin tidligere promtor Team Sauerland, har hun gått sammen med Klitsjko og hans team - blant annet gjennom K2 Promotions.

Brækhus og Mathis møttes første gang i 2012. Den norske 35-åringen advarer Mathis mot at det er en helt annen bokser hun skal møte nå.

Anne Sophie Mathis har 27 seirer, tre nederlag og én uavgjort til nå i karrieren. Hun regner med at det går mot slutten, og Brækhus kan bli hennes siste motstander.

23 av seirene til Mathis har kommet på enten knockout eller teknisk knockout. Den franske bokseren er ikke i tvil om at hun må knocke Brækhus om hun skal slå den norske boksedronningen.

VM-kampen lørdag kveld går i weltervekt, og Cecilia Brækhus setter sine belter i forbundene WBA, WBC, WBO, WPB og IBF på spill.

TV 3 sender lørdag i tidsrommet 19.00–23.30, og det er ventet at Brækhus' kamp vil gå i 22.30-tiden.