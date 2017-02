Brækhus bokser trolig i festningen i hjembyen 9. juni

OSLO SPEKTRUM (VG) Etter det VG erfarer er det bare detaljer som gjenstår før Cecilia Brækhus (35) annonserer at argentinske Erica Anabella Farias (32) blir motstander på Koengen konsertarena i Bergen.

Fredag kveld vant Brækhus, som forventet, overlegent på poeng mot svenske Klara Svensson i Oslo Spektrum. Det var hennes andre kamp på norsk jord, men nå er det snart klar for at den ubeseirede boksedronningen går sin første proffkamp i hjembyen Bergen.

– Til Bergen! ropte Brækhus da hun ble intervjuet oppe i ringen etter sin 30. seier.

Brækhus slo Svensson: – Beklager at jeg ikke kunne gi dere knockout

NESTE MOTSTANDER: Dersom de siste detaljene går i orden, så kommer Erica Anabella Farias til Bergen for å bokse mot Cecilia Brækhus. Dette bildet er fra oppkjøringen til møtet med Klara Svensson. Foto: Team Sauerland

På pressekonferansen etterpå ville BTs journalist vite om hun kunne bekrefte en kamp i byen der hun vokste opp.

– Det kan jeg ikke svare på her og nå. Jeg tror jeg må lande litt, så tar vi det etter hvert, svarte Brækhus.

Samme helg som VM-kvalifiseringskamp



Men etter det VG erfarer er det allerede signert en avtale med en motstander, og den planlagte datoen er 9. juni – dagen før det norske herrelandslaget i fotball spiller VM-kvalifisering hjemme mot Tsjekkia på Ullevaal stadion. Derfor er Brækhus-kampen planlagt på en fredag.

Arenaen skal være Koengen, en utendørs konsertarena i ærverdige Bergenhus festning. Flere konserter her har hatt en kapasitet på over 20 000 mennesker, trolig vil en boksekamp få plass til rundt 15 000 bergensere. Man er nødt til å få satt et tak over bokseringen for å bevare boksernes sikkerhet. De hender jo at det regner i Bergen …

Anledningen og vil også bli meget spesiell for det norske bokseikonet som virkelig kommer hjem, ikke bare til selve byen. Koengen ligger nemlig rett nedenfor området Brækhus vokste opp i barndommen; bydelen Sandviken.

KONSERTARENA: Dette bildet er fra da Bruce Springsteen spilte på Koengen i Bergen i 2012. Foto: Hilde Mesics Kleven , VG

Brann Stadion har også vært høyaktuell som arena, men valget skal ha falt på konsertarenaen der storheter som David Bowie, Bruce Springsteen, Metallica, Rolling Stones, Kiss, Bob Dylan og Rihanna har skapt kjempestemning.

Nå kan det altså være Brækhus sin tur.

Hadde Svensson i kanvasen



Med på festen skal også Erica Anabella Farias være invitert, men også sørafrikanske Noni Tenge og irske Katie Taylor er i søkelyset. MMA-stjernen Cristiane «Cyborg» Santos skal kun være aktuell for en boksekamp i Las Vegas.

Farias har i lang tid ønsket en kamp mot Brækhus, etter at hun i mai 2015 vant klart mot Klara Svensson på «bortebane» i Danmark. Hun hadde også Svensson i kanvasen i femte runde, men den svenske fighteren viste – som mot Brækhus – solid stayerevne og holdt ut i ti runder.

Brækhus beskyldes for å være «dirty»: – Tror det preller av henne

Hun er kjent under kallenavnet «La Pantera», og Farias har ett VM-belte i super lettvekt. Hun må dermed opp én vektklasse for å kjempe om Brækhus sine totalt fem VM-belter i weltervekt.

32-åringen har 24 seirer og ett tap i karrieren, og ti av triumfene har kommet på knockout. Hun gikk to kamper i fjor, og vant begge på poeng hjemme i Argentina mot middels motstand.

Advokat Morten Andreassen i First Lady Promotion, selskapet der Brækhus er hovedeier, har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse, men sa følgende til BA om planene for Bergen etter fredagens kamp:

– Jeg tror det Cecilia sa var et uttrykk for det hun alltid har sagt, at hun vil til Bergen. Når det skjer tror jeg vi skal vente litt med.