Brækhus bokser i kveld: – Jeg ber til solgudene

BERGEN (VG) Boksekamp utendørs i Bergen er rett og slett risikosport, og mye tyder på at Cecilia Brækhus (35) og Erica Anabella Farias (32) får en «fuktig kveld på byen».

I går veide Brækhus inn på 66,5 kilo, mens den argentinske motstanderen nøyde seg med 65,3 kilo.

I kveld møtes de ansikt til ansikt i bokseringen som er satt opp på Koengen i Bergen sentrum. Det er solgt anslagsvis 8000 billetter, og den amerikanske ringannonsøren Michael Buffer har tatt turen for å piske opp stemningen før det braker løs.

Kveldens boksestevne sendes bak betalingsmur på Viaplay Fighting. Kampene starter kl. 20.00, og Brækhus mot Farias starter ca.kl. 23.00.

Men de siste dagene har værforholdene vært et naturlig tema. Det har tidvis regnet tett, og når bokserne etter planen skal opp i ringen kl. 23 i kveld er det også meldt regn.

Sjekk den siste værmeldingen for Bergen her!

STINN AV SELVTILLIT: Erica Anabella Farias fremsto ikke som en nervøs utfordrer under innveiingen i Bergen i går. Tilhøyre på bildet er ringannonsør Bruce Buffer, og til venstre Cecilia Brækhus og trener Johnathon Banks. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Er du mer nervøs for regnet enn for selve kampen?

– Jeg ber til solgudene hver kveld. Akkurat nå har de ignorert meg, men jeg har på følelsen av at det kommer til å bli fint vær. Men det er én ting jeg ikke har klart å styre ennå, og det er været, sier Brækhus til VG.

– Uansett blir det hot oppe i ringen, for der blir det bra temperatur, spår Brækhus.

VG+: VG har møtt trenerne som tok imot Brækhus da hun startet med kickboksing uten at foreldrene visste om det

Fredag morgen var det opphold i Bergen, og Morten Andreassen i First Lady Promotion understreker at det aldri har vært noe tema å avlyse eller flytte kampen dersom det skulle regne i kveld.

– Det er null sjanse for at kampen blir flyttet til lørdag. Sol hadde vært topp, men vi synes ikke dette er krise. Konstruksjonen over ringen er en modell som er hentet fra store kamper i utlandet som har vært arrangert utendørs, sier Andreassen til VG.

– Vi håper selvfølgelig på fint vær, og det vil jo ha noe å si for billettsalget. Brann selger svært mange av sine billetter på kampdagen, og det er selvfølgelig væravhengig, sier Andreassen.

Liker «vintervær»



Argentinske Farias har tidligere sagt til VG at hun bryr seg lite om regnet, fordi hun liker den argentinske vinteren godt. Regn og ti grader er ikke nok til sette Farias ut av spill. Hun må finne seg i å være kraftig underdog mot Brækhus som ikke har tapt noen av sine 30 proffkamper.

– Hun virker å ha veldig god selvtillit og er klar for dette. Men jeg tror hun misforstår litt, for det virker som om hun virkelig tror at jeg er nervøs. Det er jeg ikke, men jeg er realist og vet at dette blir en kjempetøff oppgave som jeg er forberedt på, sier Brækhus.

Brækhus og Farias har begge møtt svenske Klara Svensson i løpet av de siste par årene. Farias var nær ved å vinne på knockout i 2015 da hun traff Svensson med et voldsomt høyreslag, som hun overfor VG omtaler som sitt «medfødte våpen».

– Det slaget endret kampen. Klara var en annen bokser fra den kampen og ut, sier Farias til VG om slaget som sendte den svenske bokseren i kanvasen i femte runde.

Medfødt



Resten av kampen måtte Svensson kjempe voldsomt for ikke å bli slått ut av den «argentinske oksen» som Brækhus har kalt henne.

– Det slaget er ikke noe jeg har lært meg, det er noe jeg er født med. Det er et slag som ligger like naturlig for meg som det å gå, forklarer Farias.

Men hun tviler på at hun kommer til å bruke akkurat det slaget i kveld:

– Jeg overrasket Klara med det, men Cecilia vet at jeg pleier å bruke det. Hun har garantert forberedt seg på å beskytte seg mot det.

– Jada, vi har studert Farias godt, og hun får ikke de sekundene hun trenger på å lade det slaget der, sier Brækhus og smiler lurt.

Les også: – Beklager at jeg ikke kunne gi dere en knockout



Brækhus vant på poeng mot Svensson i februar, i en kamp hun selv har sagt at ble kraftig forstyrret av en oppladning preget av sykdom og vektproblemer.

PS! Det er to andre norske proffboksere som skal i aksjon i oppvarmingskampene i kveld. Kevin Melhus går sin andre proffkamp, og møter svenske Tobias Alexandersson (én seier, tretap) i tungvekt. I samme vektklasse skal Simen Nysæter debutere mot bulgarske Miklos Kovacs (to seirer, syv tap).