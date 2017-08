Bokseekspert Hansvoll mener McGregor har 40 prosent sjanse mot Mayweather

Ole Klemetsen (45) levner ikke Conor McGregor noen særlig sjanse mot Floyd Mayweather. Men én ting skremmer den tidligere bokseproffen før helgens mestermøte.

For når bokselegenden Mayweather skal opp mot den irske MMA-stjernen McGregor i helgen så trosser de legenes anbefalinger og vil bruke mindre hansker. I Las Vegas skal det bokses med 8 uns-hansker og ikke 10 som er det vanlige.

– Det er urovekkende. Det blir som å bokse med polvotter, sier Ole Klemetsen og forklarer hvorfor.

– Når vi sparrer bruker vi gjerne hansker på 16 eller 18 uns for å beskytte knoker, hender og ikke minst begrense treff. Jo større hansker, jo større beskyttelse. Når de går ned til 8 så er det kun til fordel for Conan McGregor. Og når Mayweather velger å gå med på det så må det være for at han føler seg skråsikker på å vinne.

Når McGregor går MMA-kamper bruker iren 4 uns-hansker. Det var Mayweather som først foreslo å benytte lettere boksehansker slik at «McGregor skulle føle seg komfortabel». Det fikk selvsagt iren til å tenne på alle plugger.

– Litt sirkus



– Jo mindre og lettere hanskene er, jo større er faren for at motstander skal treffe og få til en knock out. Det er kanskje McGregors sjanse, en «lucky punch». Å slå «uten hansker» og treffe. Jeg ville aldri ha gått med på det, fastslår Ole Klemetsen.

– Skjønt, for en milliard kroner så hadde jeg kanskje gått med på å bokse uten hansker. «Money talks», det er litt sirkus nå.

Men Klemetsen er klar på at det er representanter fra to ulike idretter som barker sammen i Las Vegas.

– Det er en av de beste i MMA som møter en av de beste i boksing. I utgangspunktet skal det være en enkel «match» for Mayweather.

– Selv om han har vært «pensjonist» i to år?

– Han kunne vært ute i 10 år. Det er min mening. Det blir som en sprinter skal møte en 400-meter-løper på 100 meteren. Men skulle Usain Bolt snuble ut av startblokkene, så er jo sjansen der, beskriver Ole Klemetsen.

Viasat-ekspert og tidligere proffbokser Thomas Hansvoll (43) mener hanskestørrelsen ikke vil være avgjørende.

– At de går ned i størrelse på hanskene tror jeg ikke betyr så mye. Den fordelen kan de begge nyte godt av, sier Hansvoll.

– Jevnere enn mange tror



Han tror folk glemmer at McGregor i utgangspunktet var bokser og at det er den delen han behersker best i MMA.

– Hadde det vært for noen år siden ville jeg hatt Mayweather som opplagt favoritt. Nå føler jeg at det har jevnet seg ut. Den opplagte faktoren er alderen til Mayweather. Han er 40 år, han la opp for to år siden og han går i ringen etter pengene. McGregor er stor og ung. Han har en fantastisk psyke og selvtillit så det holder.

Og der har du grunnen til at Hansvoll «bare» har 60-40 i favør Floyd Mayweather.