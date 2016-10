Alexander Hagen møter ubeseiret tysker: – Karrieren kan være over

Den norske proffbokseren Alexander Hagen (27) har ventet på kamp i nesten ett år. I kveld skal han i ringen i Hamburg mot tyske Abel Gevor (23).

– Den kampen betyr alt for karrieren min videre. Jeg har ikke kontrakt med en promotor, så da må jeg ta noen sjanser, sier Hagen til VG.

SOLID BOKSER: Abel Gevor pådro seg et kutt mot Attila Palko i 2014, men har vunnet alle sine 11 proffkamper. Foto: Karina Hessland , Getty Images

Gevor har gått 11 proffkamper, og vunnet alle sammen - fem av dem på knockout. 23-åringen har fortsatt til gode å møte solid motstand. Hagen ser ut til å bli tyskerens første skikkelige test. Flekkefjord-mannen har ni seirer og ett tap så langt i karrieren, men ikke vært i ringen siden han vant på poeng mot Giorgi Kandelaki i desember.

– Har det vært vanskelig for deg å få kamp?

– Veldig vanskelig! Nå har jeg vært fastlåst til å møte Abel Gevor helt siden jeg skrev under en kontrakt tilbake i mars for kampen som egentlig skulle vært i mai. I og med at jeg står fritt uten en promotor i ryggen, må jeg ta de kampene jeg får. Dette håper jeg kan løsne nå når vi har fått proffboksing tilbake til Norge. Derfor er en seier her ekstra viktig, sier Hagen som bokser i lett tungvekt-klassen.

Var NRK-ekspert



Han var til stede som NRK-ekspert da Cecilia Brækhus vant på knockout mot Anne Sophie Mathis foran 10.000 tilskuere i Oslo Spektrum for halvannen uke siden. Selv har Hagen altså mer enn nok med å skaffe seg kamper.

– Møtet med Gevor kan avgjøre om det blir kamper på meg fremover eller ikke. Potensielt sett er det slik at karrieren min kan være over om det ikke skulle gå min vei i Hamburg. Det er en svært kynisk bransje som gjør at jeg ikke har andre muligheter enn å vinne i dag, sier Hagen.

2014: Hagen knocket ut i København

Stevnet arrangeres av Team Sauerland som altså ikke har skrevet noen kontrakt med Hagen. Men promotor Nisse Sauerland mener den norske bokseren har store muligheter til å vise seg frem.

– Det er den største kampen i karrieren til Alexander. Jeg mener det er en 50-50-kamp, og vinner han den kan det virkelig gi ham et løft, sier Nisse Sauerland til VG.

Han avviser at Hagens karriere er over med tap.

– Jeg vet hvor god Alexander kan være, og han vil definitivt få flere sjanser uansett hva som skjer, lover den tidligere Cecilia Brækhus-sjefen.

2015: Hagen vant på knockout i Sverige

Hansvoll-hjelp



Abel Gevor er lillebroren til Noel Gevor som går hovedkampen på stevnet mot Stephen Simmons etter at Mirko Larghetti måtte trekke seg. Begge brødrene Gevor er ubeseiret, og Hagen har fått hjelp av Thomas Hansvoll i forberedelsene.

– Hansvoll er «southpaw» (venstrehendt) akkurat som Gevor. Jeg trengte den ekstra ekspertisen Thomas kunne tilby før en viktig kamp som dette. Jeg vet godt hvor vanskelig det kan være å få en poengseier i Tyskland, og derfor må jeg være ekstra overbevisende. Jeg kommer ikke til å få noe som helst gratis, og det gjør jeg at må ta mye initiativ og skape kampen selv. Gevor er komfortabel når han får bokse rolig og avslappet på sine premisser. Det kan jeg absolutt ikke tillate, sier Hagen som skal ha med seg André Sollund og Lars T. Johnsen i ringhjørnet.

Fredagens boksestevne med Hagen i aksjon sendes direkte på Viaplay Fighting fra kl. 19.15.