Åpner for Brækhus mot amerikansk OL-helt (22)

Manageren til den amerikanske OL-helten Claressa Shields (22) åpner for et møte med Cecilia Brækhus (35). Nå håper den norske stjernen på kamp i 2018.

Shields tok OL-gull både som 17-åring i 2012 og som 21-åring i 2016, og har av Thomas Hansvoll blitt beskrevet som «tidenes kvinnetalent». Hun har fått stor oppmerksomhet både som amatør- og proffbokser i USA, og hennes seneste proffoppgjør var hovedkamp på et TV-sendt stevne.

MOTSTANDER? Claressa Shields har to OL-gull og har vært profesjonell bare siden i november. Her viser hun musklene etter seier over Jason Crutchfield for tre uker siden.

Hennes manager Mark Taffet skriver på twitter til Brækhus at «det ville være en glede å diskutere med ditt team».

– Jeg er klar for å få til dette i 2018, sier Cecilia Brækhus i en kort kommentar til VG.

– Det blir tøffe forhandlinger, og jeg håper jo at jeg slipper å gå opp alle tre vektklasser, men er forberedt på det.

Brækhus har tidligere antydet at hun må opp fem-seks kilo i vekt om hun skal møte Claressa Shields.

Når det gjelder stevnet i oktober, går ryktene om at Brækhus kan komme til å møte svenske Mikaela Laurén, som hun tidligere har slått. Brækhus svarer slik når VG antyder at svensken kan bli hennes neste motstander:

– Hehe ...

Cecilia Brækhus har neppe så lenge igjen av karrieren, og et møte med Shields i USA neste år kan faktisk bli hennes siste kamp. Da VG nylig spurte Brækhus om en kamp mot Shields eller Cristiane «Cyborg» Justino, svarte hun:

– Begge disse jentene er kjempeinteressante. Det er en av de tingene som motiverer meg til å fortsette litt lenger. En kamp mot en av disse jentene i statene, helst i Las Vegas, det hadde vært moro.

Også amerikanske Layla McCarter har vært et hett navn for en kamp mot Brækhus i USA.

Når manager Taffet nå tydelig signaliserer at en match er interessant, vet også Brækhus' management hva deres klient aller helst vil: et møte i Las Vegas neste år.

Etter at Brækhus hadde vunnet over Erica Farias hjemme i Bergen for en måned siden, var hun klar på at hun gjerne ville ta med seg alle bergenserne til Las Vegas for neste kamp.

Claressa Shields har vært profesjonell bare i et drøyt halvår. Hun bokset sin første profesjonelle kamp i november i fjor, og står så langt med tre seirer av like mange mulige. Hun skal møte tyske Nicki Adler i Detroit 4. august, og da ligger et VM-belte i super mellomvekt, tre vektklasser over Brækhus, i potten.

Brækhus har tidligere sparret mye med Adler, som også hjalp den norske boksedronningen i forkant av møtet med Chris Namus i februar i fjor.

– Kampen mellom Adler og Shields vil gi meg en veldig god indikasjon på hvor jeg står i forhold til Shields, sa Brækhus til VG for et par uker siden.