Mourinho: Zlatan blir i United også neste sesong

Manchester United-manager José Mourinho har ingen planer om å la Zlatan Ibrahimovic forsvinne fra klubben.

Zlatan Ibrahimovic, som vant sin ellevte svenske guldbold mandag, har den siste tiden snakket om at han gjerne kan ta en sesong i USA.

I dag ble Manchester-manager José Mourinho spurt om fremtidsplanene til den svenske angriperen, og han var klar i sin tale: Zlatan blir i Manchester ut kontraktsperioden.

– Zlatans situasjonen er enkel. Vi er godt fornøyde med hvordan han har spilt her, og vi kommer til å benytte oss av muligheten til å forlenge kontrakten hans med enda ett år. Om rundt to år kan han gjøre hva han vil, for da vil han være fri, sa Mourinho på pressekonferansen før morgendagens hjemmekamp mot Feyenoord.

Manageren fortsatte å skryte av den høyreiste spissen.

– Han er glad, dedikert, og han elsker livet sitt som United-spiller. Dette er den siste store utfordringen hans som profesjonell fotballspiller, la han til.

Positiv Zlatan

Da Zlatan satte seg ned foran pressen, fikk han spørsmål om hva han tenker om fremtiden i Manchester.

– Jeg har ikke snakket med klubben om forlengelse ennå. Jeg har en kontrakt som sier en-pluss-en, og jeg føler meg god og fresh. Dersom jeg fortsetter å føle meg som nå, kommer jeg til å signere ytterligere ett år.

Svensken ble spurt om han angret seg for at han ikke kom til United tidligere i karrieren.

– Jeg kunne ha kommet hit i fjor, men jeg ønsket å fortsette å spille i PSG, for jeg hadde noen gode år der. Jeg kom da jeg var 35, og jeg vil aldri si nei til en utfordring.

Manager José Mourinho er spent før morgendagens kamp, og han er krystallklar på at tap ikke et et tema.

– Vi forholder oss til kalkulatoren. Vi trenger fire poeng for å kvalifisere oss, så enkelt det. Det er ikke rom for å tape.