TV 2: Har funnet kvittering som støtter Johaug-legens forklaring

TV 2 har fått tilgang til kvitteringen som viser at det ble kjøpt en tube Trofodermin den 3. september, samme dag som daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen hevder han kjøpte salven til Therese Johaug.

Johaug-saken * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av legen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og Norsk skiforbund offentliggjorde den positive dopingprøven og avholdt pressekonferanse på Ullevaal. *Pågående: Saken behandles av Antidoping Norge. (NTB)

På kvitteringen som kanalen har fått tilgang til, står det at det ble kjøpt en pakke med Trofodermin og en pakke med Keratoplastica klokken 09.55 den 3. september, og den apotekansatte forteller i tillegg til TV 2 at det var den eneste esken med Trofodermin som ble solgt mellom 3. og 4. september.

Det sammenfaller med landslagslege Fredrik S. Bendiksens forklaring - på pressekonferansen torsdag forklarte han at han hadde gått til innkjøp av sårsalven nettopp 3. september.

Der kjøpte han Trofodermin, men også en annen krem som Johaug prøvde. Det var Keratoplastica, som også står på kvitteringen fra det italienske apoteket. Bildet som Skiforbundet gikk ut med tidligere denne uken viser de to tubene som Johaug brukte.

Kommentar: Utøveravtalen kan dempe straffen

Fikk salvene anbefalt



Bendiksen ønsket i utgangspunktet å bruke en krem som heter Terra-Cortitril, en salve som han vanligvis benytter til behandling av slike sår som Johaug slet med. Men da han kom ned til Livigno den 1. september, oppdaget han at den ikke lå i legekofferten.

Dermed gikk han ned på det lokale apoteket i den vesle landsbyen, Parafarmacia dott.ssa Monica Faifer. På pressekonferansen torsdag forklarte han følgende om hva som skjedde:

– Jeg at jeg måtte ut i Livigno og sjekke apoteket. Det gjorde jeg den 3. september. De hadde ikke det jeg var ute etter opprinnelig, og jeg forklarte apoteket hva som var feil og spurte hva vi kunne bruke.

Den apotekansatte skal da ha kommet med to kremer som legen kjøpte.

– Etter å ha brukt den første kremen i to dager uten effekt, hentet jeg den andre. Da spurte Therese om kremen var grei å bruke, om den var i konflikt med antidopingreglementet. Da sa jeg at nei, det er den ikke. At den kan du bruke, forklarte Bendiksen.

Les også: Bjørgen vurderte karrierestopp etter Johaug-saken

Merket pakke



VG besøkte det lokale apoteket i Livigno fredag, og den apotekansatte kunne ikke huske at den norske landslagslegen hadde vært innom og gjort kjøpet av kremene. Pakken med Trofodermin som VG fikk kjøpt denne uken, var tydelig merket med dopingadvarsel, noe Bendiksen ikke kunne huske å ha sett på den salven han kjøpte i september.

Bendiksen trakk seg som landslagslege under torsdagens pressekonferanse.

Johaug-saken, som har fått enorm oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt de siste dagene, ligger nå på Antidoping Norges bord. De skal gjennomføre en innledende saksbehandling, og i mellomtiden står Therese Johaug fritt til å trene med landslaget og gjøre som hun vil.