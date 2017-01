Slik har lege Bendiksen forklart seg om hvorfor han sviktet Johaug

I avhør har tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen forklart hvordan han kan ha oversett en tydelig dopingadvarsel på kremen han ga Therese Johaug (28).

Det har gått fire måneder siden de dramatiske døgnene nord i Italia: Therese Johaug skal ha slitt med en forbrent leppe under et høydeopphold tidlig i september. Hun fikk en krem av sin egen landslagslege.

Den inneholdt ikke bare et forbudt stoff. Alt tyder på at den også var merket med en tydelig dopingadvarsel, samt ordet «clostebol», som burde fått alarmklokkene til å ringe.

Likevel fikk hverken den rutinerte legen eller skistjernen fikk med seg advarselen.

På en pressekonferanse i Oslo i oktober, sa Bendiksen at «taket falt i hodet på et vis» da han forsto hva som hadde skjedd.

– Jeg som doktor sviktet og gjorde ikke jobben som jeg skulle, fortalte han.

Tre årsaker

Siden dopingsaken eksploderte i idrettsverdenen har et av de store spørsmålene vært: Hvordan var det mulig å overse et så tydelig merke på emballasjen til tuben?

Folk rundt legen beskriver ham som ekstremt nøyaktig. Likevel skal han altså ikke ha studert forpakningen, eller googlet medisinen han selv kjøpte på et italiensk apotek.

I avhør med Antidoping Norge har den tidligere landslagslegen vært åpen om sine tanker rundt årsaken. Ifølge VGs opplysninger, har Bendiksen trukket frem tre hovedårsaker til tabben:

1. Personlige problemer knyttet til sykdom i nær familie: Dette førte til at Bendiksen måtte forlate Livigno med kurs for Norge allerede 5. september.

2. Skade på en annen landslagsutøver: Hans Christer Holund slo skulderen ut av ledd etter et fall i Stelvio, og ble sendt på sykehus. Dette krevde oppfølging av Bendiksen.

3. En planlagt pressekonferanse: Mandag 5. september, dagen etter at Johaug startet behandlingen av sin såre leppe, holdt den tidligere landslagslegen et foredrag for pressen om rutinene i det norske apparatet for bruk av astmamedisin, samt Sundby-saken.

Disse tre elementene stresset Bendiksen, ifølge ham selv – og han mener det kan forklare at han ikke hadde hodet med seg da han godkjente tabbe-tuben overfor Johaug.

Skal forklare seg

Etter det VG forstår, vil disse opplysningene blir sentrale temaer når «rettssaken» mot 28-åringen starter på Ullevaal stadion 25. januar. Det er satt av tre dager til høringen, der Johaug vil kjempe mot en foreslått utestengelse på 14 måneder.

Mens Johaug har gitt intervjuer til media siden saken ble kjent, har Bendiksen gått i skjul. VG fikk heller ikke i går direkte kontakt med legen. Hans advokat, Anders Schrøder Amundsen, sier at klienten ikke ønsker å uttale seg siden saken er til behandling hos Antidoping Norge.

– Bendiksen har sagt seg villig til å uttale seg for Domsutvalget ultimo januar, i saken til Therese Johaug, og vi må vise til den forklaringen han vil gi der, sier han.

Johaug-advokat Christian B. Hjort ønsker ikke å kommentere opplysningene VG omtaler i dag.

På pressekonferansen i Oslo 13. oktober fikk Bendiksen direkte spørsmål om pakningen han skal ha kjøpt på et apotek 125 meter fra det norske utøverhotellet i Livigno.

– Jeg registrerte at det sto «clostebolacetat», men jeg klarte ikke der og da å koble det opp mot at dette var et forbudt stoff på WADAs liste, sa legen – som sluttet i jobben på grunn av denne saken.

Det er varslet at mellom 50 og 60 mediefolk vil dekke dopinghøringen til Johaug i slutten av måneden. Det er like mange journalister som det norske medier normalt sender til et OL.

Parallelt med dette er det også åpnet en egen sak mot Fredrik Bendiksen. Den tidligere landslagslegen kan dermed også bli utestengt. Påtalenemnda i Antidoping Norge har imidlertid ikke rukket å komme med en innstilling til straff ennå.

– Petimeter

Legen har påtatt seg ansvaret for det som har skjedd.

– Jeg mener hun (Johaug) har gjort det hun skal for å forsikre seg om at det er i orden, og fått min forsikring. Jeg er beskrevet som et petimeter, og det er jeg. Det kan se ut som om jeg er kranglete nøyaktig, men i denne situasjonen er det en glipp. Det er mitt ansvar, og det skal jeg ta konsekvensen av, fortalte han foran norske journalister 13. oktober.

Bendiksen befant seg hjemme i Norge da han fikk en telefon fra Johaug allerede 28. august. De to hadde da jobbet sammen i to og et halvt år.

Johaug hadde da flere helseproblemer: Leppen hennes skal ha vært preget av forbrenning. I tillegg slet 28-åringen med magesyke.

Like før midnatt torsdag 1. september ankom Bendiksen deretter Livigno hvor de norske langrennsjentene befant seg. Han har ikke med seg produktet Terra-Cortril, som Johaug normalt har brukt for behandling av leppene.

Ved frokost dagen etter, 2. september, så legen umiddelbart at leppen til Johaug ikke så bra ut, har han forklart. Likevel ventet han et helt døgn før han spaserte til apoteket i nabolaget og kjøpte to ulike kremer.

Da den første ikke virket å ha noen effekt etter halvannet døgn, ble krem nummer to – Trofodermin – forsøkt. Den inneholdt altså clostebol.

Overfor lokalavisen har Johaug gjort det klart at hun ennå ikke har klart å tilgi Bendiksen.

– Nei, det har jeg ikke klart. Vi snakker sammen og forstår hverandre, men konsekvensene er store, sier hun.